Polska udzieliła również schronienia setkom tysięcy uchodźców z Ukrainy - od początku wojny do Polski z Ukrainy wjechało ponad 10 mln osób, a według danych przedstawionych przez Polskę UNHCR (Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców), w lutym tego roku w Polsce było zarejestrowanych jako uchodźcy pod opieką państwa 1 563 386 Ukraińców.

Czytaj więcej Polityka Prezydent Duda: Będziemy w stanie przekazać Ukrainie całą naszą flotę MiG-ów-29 Polska przekazała Ukrainie osiem samolotów typu MiG-29, w najbliższym czasie może przekazać jeszcze sześć - poinformował prezydent Andrzej Duda na konferencji prasowej z udziałem prezydenta Wołodymyra Zełenskiego.

W ostatnim czasie w relacjach polsko-ukraińskich pojawił się problem związany ze zniesieniem cła na towary z Ukrainy przed UE i wwozem do Polski ok. 3 mln ton taniego, ukraińskiego zboża. W efekcie cena zboża w Polsce spadła, a rolnicy zaczęli protestować wskazując, że produkcja żywności w Polsce znalazła się na granicy opłacalności. 7 kwietnia nowy minister rolnictwa, Robert Telus, spotkał się w tej sprawie z ministrem rolnictwa Ukrainy, Mykołą Solskim - w czasie spotkania uzgodniono, że do żniw wstrzymany zostanie napływ zboża z Ukrainy do Polski, a jedyne zboże z tego kraju, jakie będzie przekraczać granicę Polski, to zboże transportowane dalej, do innych państw.

Pojawiają się też głosy krytyki wobec polskich władz za nieporuszanie publicznie w kontaktach z Ukrainą kwestii historycznych - w tym przede wszystkim rzezi wołyńskiej i odpowiedzialności Ukraińców za tę zbrodnię. Polska od lat stara się o prawo do ekshumacji i godnego pochówku ofiar ludobójstwa na Wołyniu w okresie II wojny światowej.



Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl zapytaliśmy jak oceniają obecny stan relacji Polski z Ukrainą.