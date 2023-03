W Europie i USA trwa w ostatnich latach debata czy nie należy odejść od zmiany czasu dwa razy w roku - jesienią na czas zimowy, wiosną na czas letni. Grenlandia już podjęła decyzję w tej sprawie - i od teraz na tej pokrytej lodem wyspie przez cały rok będzie obowiązywać czas letni.



Reklama

Parlament Grenlandii, Inatsisartut, przegłosował pozostanie przy czasie letnim 24 listopada.

Zmiana strefy czasowej to ekscytujący nowy początek Fragment komunikatu rządowej agencji Visit Greenland

Władze tłumaczą, że taka decyzja da Grenlandczykom dodatkową godzinę światła dziennego po południu i więcej czasu na prowadzenie interesów.



"Zmiana strefy czasowej to ekscytujący nowy początek, zapewnia zrównanie więzi z Ameryką Północną i Europą i jest okazją do zwolnienia w szybko pędzącym do przodu świecie" - czytamy w komunikacie rządowej agencji Visit Greenland, zajmującej się promocją turystyki na Grenlandii.



Reklama

Grenlandia geograficznie należy do Ameryki Północnej - w czasie, gdy prezydentem USA był Donald Trump miał on nawet oferować Danii odkupienie od niej wyspy, na co jednak Kopenhaga się nie zgodziła. Geopolitycznie Grenlandia pozostaje więc częścią Europy.

Czytaj więcej Gospodarka Grenlandia: Obiekt pożądania Trumpa, największa wyspa świata Podczas popołudniowych rejsów latem z Europy za ocean kapitan zapowiada: Za chwilę po prawej stronie zobaczymy Grenlandię. Tylko proszę, by wszyscy nie przechodzili jednocześnie na prawą stronę, bo mi się samolot przechyli.

Na oddalonej od Danii o ok. 3 tys. km Grenlandii zamieszkuje 56 tys. osób, głównie Inuitów, którzy zamieszkują głównie na zachodnim wybrzeżu wyspy liczącej ok. 2,17 mln km2 (dla porównania terytorium Danii to niespełna 43,1 tys. km2).