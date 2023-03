12 marca, w wieku 91 lat na skutek zapalenia płuc zmarł Jiang Yanyong. Mężczyzna podczas swojego życia wielokrotnie krytykował chińskie władze.

Emerytowany chirurg wojskowy ujawnił między innymi, że Pekin bagatelizuje i stara się ukryć zagrożenie związane z wirusem SARS. Mężczyzna wysłał do chińskich nadawców list, w którym informował o kłamstwach władz. Początkowo jednak go zignorowano. Po rozesłaniu informacji do zagranicznych mediów, które nagłośniły sprawę, chiński rząd przyznał, że dostarczał fałszywych informacji.

Podczas gdy chińskie ministerstwo zdrowia informowało wówczas, że odnotowano tylko kilka przypadków w kraju, w rzeczywistości zakażeń było około 100. I to jedynie na samych oddziałach wojskowych.

Łącznie wirusem SARS zaraziło się około ośmiu tysięcy osób. 774 zakażonych zmarło – wynika z danych Światowej Organizacji Zdrowia.

Yanyong 2004 roku otwarcie krytykował też chińskie władze za podejmowanie błędnych decyzji podczas protestów, do których doszło na placu Tiananmen w 1989 roku. Choć miały być one pokojowe, to zakończyły się krwawymi atakami ze strony wojska.

W 2004 roku Jiang Yanyong otrzymał nagrodę Ramona Magsaysay za „sprzeciw wobec chińskiej zmowie milczenia i zmuszenie rządu do ujawnienia prawdy o wirusie SARS.