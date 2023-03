Marcus Silva złożył pozew w czwartek w Galveston County w Teksasie, twierdząc, że trzy kobiety z Teksasu są odpowiedzialne za bezprawną śmierć, ponieważ pomogły jego byłej żonie uzyskać pigułki aborcyjne, aby przerwać ciążę w lipcu 2022 roku. Pozew cywilny domaga się odszkodowania w wysokości 1 mln dolarów przeciwko każdej z kobiet.

Odkąd Sąd Najwyższy USA obalił Roe v. Wade w czerwcu 2022 roku, eliminując federalne prawa do aborcji, Teksas jest jednym ze stanów, które egzekwują całkowity zakaz aborcji. Nielegalne jest "pomaganie lub podżeganie" do aborcji w Teksasie, co według pozwu zrobiły pozwane Jackie Noyola, Amy Carpenter i Aracely Garcia.

"Pozwane wiedziały, że pomagają lub nakłaniają do samodzielnego przeprowadzenia aborcji, co jest czynem bezprawnym i przestępstwem morderstwa według prawa teksańskiego" - argumentowano w pozwie.

Brittni Silva, która rozwiodła się z mężem w lutym, zgodnie z pozwem, nie jest pozwaną i jest zwolniona z odpowiedzialności karnej lub cywilnej zgodnie z prawem stanowym.

Do dokumentów złożonych w sądzie zrzuty ekranu z rozmów tekstowych między kobietami.

"Jeśli nie będę musiała podróżować, to tak bardzo ułatwiłoby to sprawę" - napisała Silva. W odpowiedzi Noyola i Carpenter podały linki do stron internetowych, na których można zamówić dwie tabletki i oboje zaoferowały, że pozwolą Silvie samodzielnie przeprowadzić aborcję w ich domach.

Trzecia pozwana kobieta miała ułatwić dostarczenie tabletek do Houston.