Zbrojne starcia na ziemiach okupowanych, wielotysięczne antyrządowe demonstracje w miastach izraelskich oraz pogłębiające się problemy gospodarcze – tak wygląda skala problemów nowego rządu Beniamina Netanjahu.

Ziemie okupowane Zachodniego Brzegu stają się terenem otwartych walk pomiędzy terrorystami palestyńskimi a siłami bezpieczeństwa państwa żydowskiego. W niedzielę doszło do kulminacji przemocy w chwili, gdy kilkuset uzbrojonych w noże i broń palną osadników żydowskich na północy Zachodniego Brzegu ruszyło do ataku na kilka palestyńskich wiosek. Spalili w nich kilkadziesiąt domów oraz dziesiątki samochodów.

Była to zemsta za zamordowanie tego samego dnia przez nieznanego palestyńskiego strzelca dwóch żydowskich osadników. Byli braćmi w wieku 20 i 22 lat, którzy podróżowali samochodem przez miejscowość Huwara na południe od Nablusu. Należali do ortodoksyjnej gminy żydowskiej z osiedla Har Bracha położonego na wzgórzach w pobliżu tego miasta. Na wieść o zbrodni żydowscy osadnicy zorganizowali ekspedycję karną, atakując pobliskie wioski palestyńskie. Ich akcja trwała co najmniej pięć godzin. Zginął jeden Palestyńczyk, a niemal stu zostało rannych.

Zaskoczona skalą napaści izraelska armia (obecna stale w tym regionie), nie była w stanie zareagować. W poniedziałek rozpoczęły się aresztowania osadników odpowiedzialnych za organizację akcji. Staną przed sądem. W takiej sytuacji udało się zaś umknąć zabójcy obu braci.

Odpowiedzialność za zamach wzięła na siebie organizacja Palestyński Dżihad z siedzibą w Strefie Gazy. Miał to być „bohaterski akt” oporu przeciwko toczącym się tego dnia negocjacjom władz Autonomii Palestyńskiej z wysłannikami rządu Netanjahu właśnie na temat deeskalacji sytuacji na Zachodnim Brzegu. Ale rządzący Strefą Gazy Hamas znajduje się na wojennej ścieżce z ugodowymi, jego zdaniem, władzami palestyńskimi z Zachodniego Brzegu.

Już ta historia uwidacznia, jak skomplikowana jest obecna sytuacja w regionie. Zaledwie kilka dni wcześniej w rajdzie sił izraelskich w Nablusie zginęło 11 Palestyńczyków. Rajd przeprowadzono w biały dzień w centralnym punkcie miasta. W strzelaninie rannych została niemal setka Bogu ducha winnych ludzi załatwiających swe codzienne sprawy.

W podobnych okolicznościach śmierć poniosło od początku tego roku już 60 Palestyńczyków. Od strzałów palestyńskich terrorystów zginęło z kolei 14 obywateli państwa żydowskiego. Takiego początku roku nie było od wielu lat. A za trzy tygodnie rozpoczyna się ramadan – islamski miesiąc postu, tradycyjnie już szczególnie krwawy w konfrontacji palestyńsko-izraelskiej.

Nie ma na razie nadziei, że na uspokojenie sytuacji wpłynie porozumienie zawarte w niedzielę w jordańskiej Akabie. W rozmowach uczestniczyli nie tylko wysłannicy premiera Netanjahu, ale nawet doradca prezydenta USA Joe Bidena oraz przedstawiciele Egiptu i Jordanii. Z udostępnionego przez Amerykanów komunikatu wynika, że izraelski rząd zobowiązał się, że przez sześć miesięcy nie zalegalizuje żadnych samozwańczych osiedli żydowskich. Niedawna legalizacja dziewięciu z nich jest jedną z przyczyn zaostrzenia konfliktu.

Przeciw ustaleniom z Akaby zaprotestowali natychmiast dwaj ministrowie rządu Netanjahu. Pierwszy to Bacalel Smotricz, sam mieszkający w nielegalnym osiedlu żydowskim szef ugrupowania Religijny Syjonizm, minister finansów będący jednocześnie zastępcą ministra obrony do spraw cywilnych na okupowanym Zachodnim Brzegu. Drugi zaś to Itamar Ben Gewir, który przewodzi partii Żydowska Siła i jest ministrem bezpieczeństwa narodowego.

Oba ugrupowania mimo iż są ze skrajnej, religijnej prawicy izraelskiej, to nadają ton koalicyjnemu rządowi premiera Netanjahu. To one są autorami obecnego twardego kursu na Zachodnim Brzegu pod hasłem walki z palestyńskim terroryzmem. Z ich też inicjatywy Kneset zamierza przyjąć rządową kontrowersyjną ustawę o karze śmierci dla terrorystów.

Bez ich głosów w parlamencie premier Netanjahu musiałby podać się do dymisji, a to oznaczałoby, że trafi do więzienia z racji prokuratorskich zarzutów o korupcję.

– Może tego uniknąć, sprawując stanowisko szefa rządu i mając nadzieję, że w wyniku reformy prokuratury oraz całego systemu sądownictwa uda mu się doprowadzić do wycofania oskarżenia w sprawach korupcyjnych – tłumaczy „Rzeczpospolitej” Avi Scharf z liberalnego dziennika „Haarec”. Właśnie przeciw tej reformie sądownictwa co tydzień protestuje ponad sto tysięcy osób na licznych demonstracjach.