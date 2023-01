Protesty w obronie Luetzerath trwają od tygodni, jednak nasiliły się od środy, gdy zdecydowano się na interwencję. W sobotę protestujących wsparła Greta Thunberg. Szwedzka aktywistka klimatyczna miała być w Nadrenii Północnej-Westfalii tylko wczoraj, jednak w niedzielę ponownie zdecydowała się dołączyć do manifestujących.

Według informacji portalu dziennika „Bild”, Thunberg „nie zastosowała się do wezwania policji do opuszczenia miejsca”. Siedzącą samotnie na kopcu 20-latkę zabrało stamtąd dwóch funkcjonariuszy.

Usuwanie protestujących rozpoczęło się w środę. Mimo protestujących, operacja została uznana za zakończoną - ostatni demonstranci zostali wywiezieni - podał „Bild”. Niemieckie media informowały, że funkcjonariusze wspinali się nawet na drzewa, aby ściągnąć z nich protestujących. Z kolei koncern RWE podał w sobotę przed południem, że trwają przygotowania do wydostania dwojga aktywistów z tunelu, w którym się okopali. Nie wiadomo, jak skończyła się ta operacja. Jednocześnie trwa rozbiórka budynków, w tym – jak podają media – domu ostatniego rolnika w wiosce Eckardta Heukampa.

Wioska Luetzerath ma zostać zlikwidowana pod kopalnię węgla brunatnego, należącą do koncernu RWE. We wcześniejszych wywiadach Thunberg krytykowała policję za stosowanie przemocy wobec protestujących, a także współrządzącą Niemcami partię Zielonych, której zarzuciła „paktowanie” z koncernem RWE.

– To, że Zieloni zawierają kompromisy z taką firmą, pokazuje, gdzie są ich priorytety – mówiła Szwedka w wywiadzie dla agencji DPA. Odrzuciła argumentację niektórych liderów Zielonych, którzy godzą się na plany likwidacji Luetzerath i rozbudowy kopalni odkrywkowej ze względu na aktualny kryzys energetyczny. – Węgiel, który jest w tutaj pod ziemią, nie spowoduje natychmiastowego spadku cen. Ten, kto tak myśli, po prostu nie ma kontaktu z rzeczywistością – powiedziała aktywistka. Krajobraz na terenie kopalni porównała do krainy zła z powieści Tolkiena. – To naprawdę wygląda jak „Mordor”. Pokazuje to, do czego zdolni są ludzie, kierujący się fałszywymi przesłankami. I pokazuje, przeciwko czemu walczymy i czego chcemy uniknąć – podkreśliła.