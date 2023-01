Fala zgonów wśród celebrytów i osób publicznych w całych Chinach wywołała obawy, że rzeczywista liczba zgonów z powodu Covid-19 może być znacznie wyższa niż podają władze.

Wiele osób w chińskich mediach społecznościowych opłakiwało śmierć aktora Gong Jintanga, który zmarł w wieku 83 lat w Nowy Rok. Był on znany z roli ojca Kanga w serialu Kang's Family, który po raz pierwszy został wyemitowany w 2000 roku.

O śmierci aktora poinformowały lokalne media, ale oficjalna przyczyna zgonu nie została podana.

W zeszłym miesiącu fani opery pekińskiej byli zszokowani nagłym odejściem Chu Lanlan, 40-letniej sopranistki, której występ towarzyszył igrzyskom w Pekinie w 2008 roku. Nekrolog opublikowany przez Beijing Opera Arts College informował, że Chu, która uczyła w tej uczelni, zmarła z powodu choroby. Jej rodzina nie podała więcej szczegółów.

Chiny w zeszłym miesiącu rozluźniły restrykcje związane z pandemią. Doprowadziło to do gwałtownego wzrostu zakażeń, a szpitale i krematoria szybko zostały przepełnione.

Pod koniec grudnia chińska Narodowa Komisja Zdrowia przestała publikować codzienne dane dotyczące Covid-19. Światowa Organizacja Zdrowia wcześniej w tym tygodniu skrytykowała "bardzo wąską" definicję śmierci związanej z koronawirusem w Chinach, ostrzegając, że oficjalne statystyki nie pokazują prawdziwego wpływu epidemii.

Chiny odnotowały tylko 22 zgony z powodu Covid-19 od grudnia i drastycznie zawęziły kryteria klasyfikacji takich zgonów, co oznacza, że własne statystyki dotyczące bezprecedensowej fali są obecnie powszechnie postrzegane jako nieodzwierciedlające rzeczywistości.

Ostatnie zgony osób publicznych, takich jak Gong i Chu, skłoniły wielu w Chinach do kwestionowania oficjalnych danych.

Na platformie Weibo pod hashtagiem "pierwsza fala Covid nie spowodowała ogromnej liczby zgonów", co odnosi się do grudniowej wypowiedzi chińskiego urzędnika ds. zdrowia, wielu internautów ze złością kwestionowało to, co nazwali ogromnym niedoszacowaniem w liczbie zgonów. Do piątkowego popołudnia hashtag miał ponad 220 mln wyświetleń.

"Czy to akademicy, czy celebryci ... czy moi krewni i przyjaciele, naprawdę widzę, że wielu ludzi zmarło, ale eksperci wciąż mówią, że tak nie było" - skomentowała jedna osoba.

Wang Jingguang, wielokrotnie nagradzany reżyser filmowy najbardziej znany z filmu "Never Come Back" z 2013 roku, jest kolejną znaną osobą, która zmarła w Chinach w ostatnim czasie. Miał 54 lata.

Media poinformowały także o śmierci byłego piłkarza, 37-letniego Wang Ruoji. Przekazano w grudniu, że zmarł po zakażeniu koronawirusem.