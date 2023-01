Świadczenie 500plus przysługujące na drugie i kolejne dziecko w rodzinie rząd Beaty Szydło wprowadził od 1 kwietnia 2016 roku.

Od 1 lipca 2019 roku świadczenie to zaczęło przysługiwać również na pierwsze dziecko.

Wypłata świadczenia 500plus nie jest uzależniona od żadnego dodatkowego, innego niż posiadanie dziecka kryterium (np. dochodowego).

Rocznie program 500plus kosztuje budżet ok. 41 mld zł. Program miał mieć charakter prodemograficzny, ale dane dotyczące liczby urodzeń w Polsce wskazują, że nie spełnił takiej roli - o ile tuż po jego wprowadzeniu zauważono niewielki wzrost liczby urodzeń (w 2017 roku wróciliśmy do poziomu z 2011 roku), to jednak już w 2021 r. liczba urodzeń spadła poniżej 350 tys. co oznacza, że była niższa niż w latach 2013-2016 poprzedzających wprowadzenie programu 500plus.

Jednocześnie realna wysokość świadczenia 500plus zaczęła się zmniejszać, a proces ten przyspieszyła wysoka inflacja w 2022 roku. Według szacunków Business Insider Polska z początku listopada 2022 roku świadczenie 500plus - uwzględniając inflację od momentu jego wprowadzenia - jest dziś warte ok. 360 złotych (taką ma siłę nabywczą w porównaniu do kwietnia 2016 roku).



W związku z wysokim poziomem inflacji pojawiły się głosy, że świadczenie to powinno zostać zwaloryzowane. Jednak w niedawnej rozmowie z TVP możliwość waloryzacji 500plus w najbliższym czasie wykluczyła minister rodziny i polityki społecznej, Marlena Maląg.

Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl spytaliśmy czy - ich zdaniem - świadczenie 500plus powinno być zwaloryzowane w związku z wysoką inflacją.

34 proc. respondentów odpowiedziało na to pytanie "Tak".

24,9 proc. ankietowanych udzieliło odpowiedzi "Nie".

24,1 proc. badanych uważa, że rząd powinien zlikwidować świadczenie 500plus.

17 proc. respondentów nie ma zdania w tej sprawie.

- Waloryzację świadczenia rodzinnego zdecydowanie częściej niż pozostali respondenci popierają badani między 35 a 49 rokiem życia (45%). Podwyższenie kwoty wypłacanej w ramach programu 500plus za słuszne uważa 37% respondentów posiadających wykształcenie zasadnicze zawodowe i 4 na 10 badanych o dochodzie mieszczącym się w granicach 4001 – 5000 zł netto. Z uwagi na miejsce zamieszkania podniesienie wysokości świadczenia 500plus najczęściej popierają osoby mieszkające na wsi (38%) - komentuje wyniki badania Piotr Zimolzak, wiceprezes agencji badawczej SW Research.

Metodologia badania Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 3-4 stycznia 2023 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.