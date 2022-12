Minister Adam Niedzielski mówił w piątek w programie #RZECZoPOLITYCE, że obecnie w Polsce dochodzi tygodniowo do ok. 300 tysięcy zakażeń grypą i 3-4 tys. zakażeń koronawirusem. Ponadto - zwłaszcza wśród małych dzieci - szerzy się RSV.

Reklama

- Problem się koncentruje przede wszystkim na pediatrii, tam mamy największe obłożenie - dodał minister zdrowia wyjaśniając, że "były momenty przed świętami, gdy to obłożenie (szpitali pediatrycznych) w skali całego kraju wynosiło 80 czy nawet więcej procent". Obecnie jednak - jak zaznaczył - "mamy sygnały, że ta epidemia grypy trochę wyhamowuje".

Pytany o ewentualny powrót obowiązku noszenia maseczek w miejscach publicznych, Niedzielski odparł, że osobiście rekomenduje noszenie ich w zatłoczonych miejscach, ale - jak dodał - na razie nie ma planów przywrócenia obowiązku ich noszenia.

O tym, że rząd nie planuje przywrócenia obowiązku noszenia maseczek mówił też rzecznik rządu, Piotr Müller.

Czytaj więcej Polityka Rząd nie planuje wprowadzenia obowiązku noszenia maseczek - Każdy, kto chce się zabezpieczyć może nosić maseczkę - powiedział rzecznik rządu Piotr Müller informując, że rząd nie ma planów dotyczących ponownego wprowadzenia obowiązku noszenia maseczek.

Reklama

Tymczasem prof. Andrzej Horban, konsultant krajowy w dziedzinie chorób zakaźnych i przewodniczący Rady Medycznej, w rozmowie z "Rzeczpospolitą" mówił, że "gdyby zaczęto używać ponownie maseczek w miejscach publicznych – byłoby znakomicie , gdyż zawsze zmniejsza to transmisję wirusów przenoszonych drogą oddechową". - I zmniejszy to napór na przychodnie - dodał.



Czytaj więcej Ochrona zdrowia Prof. Horban: Może warto wrócić do maseczek Rząd powinien zaangażować się w kampanię szczepienia przeciw grypie. Odsetek zaszczepionych jest w Polsce katastrofalnie niski. Z prof. Andrzejem Horbanem – konsultantem krajowym w dziedzinie chorób zakaźnych i przewodniczącym Rady Medycznej rozmawia Bogusław Chrabota.

Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl spytaliśmy czy - ich zdaniem - należałoby przywrócić obowiązek noszenia maseczek w miejscach publicznych w związku z dużą liczbą zachorowań na grypę, RSV i COVID w Polsce.

Na tak zadane pytanie "tak" odpowiedziało 42,2 proc. respondentów.

Odpowiedzi "nie" udzieliło 47,4 proc. ankietowanych.

Reklama

Zdania w tej kwestii nie ma 10,4 proc. respondentów.

- Niechęć do powrotu obostrzeń związanych z noszeniem maseczek słabnie wraz z wiekiem respondentów (66% - badani do 24 roku życia, 37% - badani, którzy skończyli 50 lat). Co druga osoba z dochodem przekraczającym 5000 zł netto sądzi, że nie należy przywracać obowiązku noszenia maseczek. Awersja do przywrócenia obostrzeń związanych z zasłanianiem twarzy maleje wraz z rosnącym wykształceniem badanych (67% - respondenci posiadający wykształcenie podstawowe/gimnazjalne, 43% - respondenci posiadający wykształcenie wyższe). Ponad jedna na dwie osoby (54%) mieszkające w miastach liczących między 200 a 499 tys. mieszkańców jest zdania, że nie należy przywracać obowiązku noszenia maseczek - komentuje wyniki badania Adam Jastrzębski, senior project manager w SW Research.

Metodologia badania: Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 27-28 grudnia 2022 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.