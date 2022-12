Koniec banicji. Will Smith, sprawca oscarowego skandalu, wraca do Hollywood

Will Smith, sprawca największego skandalu w historii ceremonii rozdania Oscarów, na 8 miesięcy niemal zapadł się pod ziemię. Wygląda jednak na to, że pokuta dobiega końca. Will Smith lada moment pojawi się na ekranach. Jak zostanie przyjęty?