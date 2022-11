- Kobiety decydują się na dzieci, albo się na dzieci nie decydują. To zależy od czynników, powtarzam, materialnych, ale w wielkiej mierze od tych czynników kulturowych. I tu trzeba czasem powiedzieć też trochę otwarcie, pewnych rzeczy gorzkich. Jeżeli się np. utrzyma taki stan, że do 25. roku życia dziewczęta, młode kobiety, piją tyle samo, co ich rówieśnicy, to dzieci nie będzie. Bo pamiętajcie, że mężczyzna, żeby popaść w alkoholizm, to musi pić nadmiernie przez 20 lat. Przeciętnie, bo to oczywiście jeden krócej, drugi dłużej, bo to zależy od cech osobniczych. A kobieta tylko dwa - mówił w ubiegłą sobotę, w czasie spotkania z wyborcami w Ełku Jarosław Kaczyński.

Prezes PiS mówił też, że nie jest zwolennikiem "bardzo wczesnego macierzyństwa", ponieważ "kobieta musi dojrzeć do tego, aby być matką". - Ale jak do 25 roku życia daje w szyję, to, trochę żartuję, ale nie jest to dobry prognostyk w tych sprawach - podkreślił.

Rzecznik rządu, Piotr Müller, pytany w TVN24 o te słowa stwierdził, że "jeden wątek społeczny został przedstawiony, ale dyskusja dotyczy wielu innych". - Łatwo jest wyciąć jeden fragment i powiedzieć, że pan prezes stwierdził, że tylko to jest przyczyną. To jest dużo bardziej skomplikowany problem społeczny i mówi o tym też na innych spotkaniach, chociażby o problemach kulturowych, o problemach infrastrukturalnych - przekonywał.

"Prezes nie powołał się na żadne badania, tylko na 'współpracę jeszcze w latach osiemdziesiątych, w podziemiu, z człowiekiem, który był niewątpliwie najwybitniejszym specjalistą od alkoholizmu w Polsce'. Po raz kolejny jest to więc oglądanie współczesnego świata przez doświadczenia sprzed 40 lat. Podobnie jak w sprawie wizyty w Wiedniu przed 30 laty, kiedy to zobaczył 'różne rzeczy, których nie chce opisywać', ale na podstawie których odrzuca europejski model kulturowy" - pisała z kolei o wypowiedzi Kaczyńskiego dziennikarka działu krajowego "Rzeczpospolitej" Zuzanna Dąbrowska.

Czytaj więcej Komentarze Zuzanna Dąbrowska: Świat wspomnień Prezesa, czyli pijane Polki nie rodzą dzieci Co Jarosław Kaczyński wie o tym, dlaczego Polki nie chcą rodzić dzieci w kraju? Nie wie nic. Sięga więc po pierwszą z brzegu odpowiedź: „Nie rodzą, bo piją”, sformułowaną podczas rozmowy z kolegą z podziemia w latach 80.

Sam Kaczyński odniósł się do swojej wypowiedzi z Ełku na kolejnym spotkaniu z wyborcami, w Olsztynie. - Wczoraj powiedziałem o tym, że młode kobiety ścigają się z mężczyznami, jeżeli chodzi o spożywanie alkoholu. To jest obiektywnie szkodliwe. I uczciwy polityk, jeżeli taką rzecz wie, a ja to wiem z dobrego źródła, musi o tym mówić, bo to jest, powtarzam, szkodliwe. No nic się na to nie poradzi, że pewne czynniki biologiczne powodują, że panie są na alkohol znacznie mniej odporne, niż mężczyźni. To nie znaczy, że ja zachęcam mężczyzn, żeby nadmiernie pili - mówił prezes PiS.

Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl zapytaliśmy czy - ich zdaniem - Jarosław Kaczyński mówiąc o kobietach, które nie zachodzą w ciążę, ponieważ nadużywają alkoholu, obraził kobiety?

Na tak zadane pytanie "tak" odpowiedziało 72 proc. respondentów.

Odpowiedzi "nie" udzieliło 12 proc. badanych.

Zdania w tej sprawie nie ma 5,8 proc. ankietowanych.

10,2 proc. respondentów przyznaje, że nie słyszało wypowiedzi Kaczyńskiego.

- Za tym, że wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego była obraźliwa, częściej opowiadają się kobiety (76%) niż mężczyźni (68%). Trzy na cztery osoby badane (74%) w wieku 35-49 lat oraz taki sam odsetek osób z wykształceniem wyższym jest zdania, że Jarosław Kaczyński swoją wypowiedzią obraził kobiety. Prawie siedmiu na ośmiu badanych (85%) z dochodami netto w przedziale 4001 – 5000 zł sądzi, że zdanie Jarosława Kaczyńskiego było równoznaczne ze znieważeniem kobiet. Trzy na cztery osoby (76%) mieszkające w miastach wielkości od 20 do 99 tys. mieszkańców są zdania, że Jarosław Kaczyński swoją wypowiedzią obraził kobiety - komentuje wyniki badania Adrian Wróblewski, dyrektor działu analiz w SW Research.

Metodologia badania Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 8-9 listopada 2022 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.