W piątek dwie kobiety reprezentujące grupę Just Stop Oil weszły do National Gallery, galerii sztuki w Londynie. Aktywistki oblały zupą pomidorową z puszki arcydzieło Vincenta van Gogha z serii "Słoneczniki", a następnie przykleiły się do ściany pomieszczenia.

- Co jest warte więcej, sztuka czy życie? Czy (sztuka - red.) jest warta więcej niż jedzenie, niż sprawiedliwość? Czy bardziej przejmujecie się ochroną obrazu czy ochroną planety? - mówiła jedna z kobiet.

"W tej galerii pokazana jest ludzka kreatywność i błyskotliwość, ale nasze dziedzictwo jest niszczone przez niezdolność naszego rządu do przeciwdziałania kryzysowi klimatycznemu i (rosnącym - red.) kosztom życia" - napisano w mediach społecznościowych grupy Just Stop Oil.

Obie aktywistki zostały zatrzymane przez policję.

Londyńska National Gallery wydała oficjalny komunikat o stanie "Słoneczników" van Gogha. "Rama została w niewielkim stopniu uszkodzona, ale obraz jest nienaruszony" - czytamy. Obraz nie został uszkodzony, ponieważ był chroniony szkłem.



National Gallery to jedna z najbardziej znanych galerii w Londynie, prezentująca kolekcję ponad 2000 dzieł malarstwa, głównie zachodnioeuropejskiego, w tym zbiór obrazów sławnych francuskich impresjonistów i Vincenta van Gogha.

"Słoneczniki" oblane przez aktywistki zupą są uznawane za jeden z najbardziej rozpoznawalnych obrazów Vincenta van Gogha. Obraz należy do cyklu holenderskiego malarza o tym samym tytule. Pięć wersji "Słoneczników" wystawianych jest w galeriach i muzeach.