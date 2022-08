Rząd Chin opublikował nowe wskazówki związane z polityką rodzinną. Chiński urząd ds. zdrowia poinformował, że w celu zwiększenia świadomości społecznej przeprowadzi m.in. kampanię poświęconą zdrowiu reprodukcyjnemu.

Reklama

Poinformowano również, że ograniczona zostanie liczba aborcji z powodów "innych niż te związane ze zdrowiem". Władze zaznaczyły, że środki te są kluczowe dla „promowania długoterminowego i zrównoważonego rozwoju ludności”. Dotychczas Chinki mogły usuwać ciążę np. ze względów materialnych lub z powodu płci dziecka (W Chinach preferowane są narodziny syna).

Czytaj więcej Społeczeństwo Współczynnik urodzeń w Chinach najniższy od 70 lat Jak poinformował rząd, współczynnik urodzeń w Chinach spadł w minionym roku do najniższego poziomu od czasu powstania Chińskiej Republiki Ludowej w 1949 roku.

Zdecydowano także, że wprowadzony zostanie szereg rozwiązań, które pomogą obywatelom. Związane one będą między innymi z podatkami, ubezpieczeniem, edukacją czy mieszkalnictwem. Lokalne samorządy zachęcono do zwiększenia liczby usług opieki nad niemowlętami oraz miejsc pracy przyjaznych rodzinom. Stopniowo zwiększana będzie też liczba przeprowadzanych zabiegów in vitro. Zwykle jest ono w Chinach niezwykle drogie i niedostępne dla niezamężnych kobiet.

Wskaźnik dzietności w Chinach wynoszący 1,16 w 2021 r. był znacznie poniżej normy OECD 2,1 dla stabilnej populacji i należał do najniższych na świecie. Według demografów liczba nowych urodzeń w Chinach z populacją 1,4 miliarda spadnie w tym roku do rekordowo niskiego poziomu – według szacunków będzie to poniżej 10 milionów w porównaniu z 10,6 mln urodzeń w ubiegłym roku.

Reklama

Czytaj więcej Społeczeństwo Chiny: Wskaźnik urodzeń najniższy od 1949 r. Rodzi się coraz mniej dzieci Wskaźnik urodzeń w Chinach kontynentalnych spadł w 2021 roku do poziomu 7,52 urodzeń na 1 000 osób - podało chińskie biuro statystyczne. Oznacza to, że niekorzystny trend demograficzny w kraju się umacnia. Rok wcześniej wskaźnik ten wyniósł w Chinach 8,52 na tysiąc osób.

Już jakiś czas temu Chiny, które w latach 1980-2015 wprowadziły politykę jednego dziecka, oficjalnie przyznały, że znajdują się na krawędzi kryzysu demograficznego. W 2016 roku wprowadzono politykę dwojga dzieci, a w 2021 roku umożliwiono małżeństwom posiadanie trojga dzieci.

W ciągu ostatniego roku władze zaczęły wprowadzać środki, które mają na celu zachęcenie do posiadania potomstwa – ulgi podatkowe, dłuższe urlopy macierzyńskie, ulepszone ubezpieczenia medyczne, dotacje mieszkaniowe czy dodatkowe pieniądze na trzecie dziecko.

Eksperci zwracają uwagę, że bezkompromisowa, chińska polityka „zero COVID”, polegająca na ograniczaniu epidemii przy ścisłej kontroli obywateli, mogła zniechęcić społeczeństwo do posiadania dzieci.