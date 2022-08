Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 168 24 lutego Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Wołodymyr Zełenski przekonuje, że wojna Rosji z Ukrainą musi zakończyć się wyzwoleniem Krymu przez Ukrainę.

Około 21 proc. Brytyjczyków, którzy goszczą obecnie Ukraińców w swoich domach, stwierdziło, że rosnące koszty życia wpłynęły na ich zdolność do zapewniania wsparcia „w dość dużym stopniu” - wynika z badań przeprowadzonych przez Urząd Statystyczny (ONS). 9 proc. ankietowanych twierdzi natomiast, że wpłynęło to „bardzo” na ich zdolność do pomocy, podczas gdy 41 proc. uważa, że miało to wpływ „niewielki”.

26 proc. badanych jest zdania, że „w ogóle nie wpłynęło to na ich zdolność do pomocy”. 3 proc. powiedziało, że „nie wie”, czy miało to jakikolwiek wpływ.

Ponad 500 matek z dziećmi i osób niepełnosprawnych z Ukrainy znajdzie miejsce w byłym akademiku Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. To ósmy dom uchodźczy prowadzony przez Fundację Leny Grochowskiej, która w ciągu pięciu miesięcy udzieliła już 100 tys. bezpłatnych noclegów oraz wyżywienia dla uchodźców z Ukrainy.

ONS po raz pierwszy opublikował dane na temat osób wspierających uchodźców z Ukrainy w ramach programu Domy dla Ukrainy. Podkreślono, że dane są eksperymentalne.

Program sponsorski Domy dla Ukrainy umożliwia obywatelom Ukrainy i ich krewnym przyjazd do Wielkiej Brytanii. Uchodźcy otrzymują opiekę sponsora, który może zapewnić im zakwaterowanie przez co najmniej sześć miesięcy.

Urząd Statystyczny przeprowadził ankietę wśród dorosłych Brytyjczyków zarejestrowanych w programie od 7 lipca. Odpowiedzi udzieliło około 17 702 osób. Niemal trzy czwarte (74 proc.) badanych to osoby obecnie goszczące uchodźców z Ukrainy. 4 proc. ankietowanych wcześniej było sponsorami, 18 proc. przyjęło pierwszych gości, a 3 proc. planuje to zrobić w przyszłości.