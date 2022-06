W Tokio we wtorek temperatura ma osiągnąć 36 stopni Celsjusza, po trzech dniach z rzędu z temperaturą przekraczającą 35 stopni Celsjusza.



W stolicy Japonii rośnie liczba osób hospitalizowanych z powodu udaru cieplnego. Jak pisze Reuters wielu mieszkańców Japonii nie stosuje się do zaleceń władz i - mimo upałów - nadal nosi maski pod gołym niebem, co przy tak wysokich temperaturach jest groźne dla zdrowia.

Z sondażu Yahoo Japan wynika, że tylko 12 proc. respondentów zastosowało się do zalecenia władz i przestało nosić maski pod gołym niebem.

Drugi dzień z rzędu władze proszą odbiorców energii w Tokio, aby oszczędzali prąd, by uniknąć tymczasowych przerw w jego dostawie.



We wtorek tylko do 9 rano czasu lokalnego do szpitali w Tokio trafiło 13 osób z objawami udaru słonecznego. Co najmniej dwie osoby miały umrzeć z tego powodu.

Minister handlu i przemysłu Koichi Hagiuda zaapelował, by seniorzy podchodzili rozsądnie do apeli o oszczędzanie energii i nie wyłączali klimatyzatorów, jeśli upał staje się nie do zniesienia.