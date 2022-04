Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, ogłosił 18 kwietnia, że Rosja rozpoczęła ofensywę w Donbasie - kolejny etap wojny, jaką od 24 lutego prowadzi z Ukrainą. Po niepowodzeniu w pierwszej fazie wojny, gdy Rosjanie atakowali Ukrainę z trzech stron - od północy (z terytorium Białorusi), od wschodu i od południa (z terytorium okupowanego Krymu), w obecnej fazie wojny Rosjanie skupiają się na ofensywie wzdłuż długiej na ok. 500 km linii frontu od Charkowa, przez Donbas, po Mikołajów.

Pełniący obowiązki dowódcy wojsk rosyjskiego Centralnego Okręgu Wojskowego, gen. Rustam Minnekajew, mówił w ostatni piątek, że w obecnej fazie działań wojennych na Ukrainie, celem Rosji jest nie tylko zajęcie Donbasu, ale też południa Ukrainy, co umożliwi Rosji lepszy dostęp do separatystycznego Naddniestrza, które znajduje się w granicach Mołdawii. Wcześniej prezydent Rosji, Władimir Putin, deklarował, że celem Rosjan jest osiągnięcie administracyjnych granic obwodów donieckiego i ługańskiego, do których prawa roszczą sobie separatystyczne Doniecka i Ługańska Republiki Ludowe. Rosja tuż przed rozpoczęciem wojny na Ukrainie uznała niepodległość obu tych republik (nieuznawanych przez społeczność międzynarodową) i zawarła z nimi sojusz wojskowy.

Przedstawiciele władz w Kijowie podkreślają, że są w stanie odeprzeć rosyjską ofensywę, jeśli otrzymają pomoc wojskową z Zachodu w postaci sprzętu ciężkiego (czołgów, artylerii, dalekiego zasięgu, pojazdów opancerzonych). Taka pomoc w ostatnich dniach zaczęła płynąć na Ukrainę - ciężką artylerię i transportery opancerzone przekazują jej m.in. USA i Wielka Brytania. Boris Johnson, podczas wizyty w Indiach sugerował, że Polska mogłaby przekazać Ukrainie swoje czołgi, T-72, w zamian za co Wielka Brytania skierowałaby do Polski własne czołgi.

Już po rozpoczęciu ofensywy w Donbasie Rosjanie ogłosili zdobycie Mariupola - oblężonego od 2 marca miasta nad Morzem Azowskim. W mieście bronią się jednak wciąż, na terenie zakładów Azovstal, ukraińscy żołnierze. Zdobycie Mariupola jest kluczowe jeśli chodzi o ustanowienie stałego połączenia lądowego między okupowanym przez Rosjan Krymem a Donbasem i pozostałą częścią terytorium Federacji Rosyjskiej.

Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl spytaliśmy czy - ich zdaniem - Ukraina jest w stanie odeprzeć rosyjską ofensywę na wschodzie kraju.

69,6 proc. respondentów odpowiedziało "tak, ale musi otrzymać większą pomoc z Zachodu".

8,7 proc. ankietowanych odpowiedziało, że Ukraina odeprze ofensywę bez konieczności większego zaangażowania Zachodu.

9,2 proc. respondentów uważa, że Ukraina nie jest w stanie odeprzeć rosyjskiej ofensywy.

12,5 proc. ankietowanych nie ma zdania w tej sprawie.

- Zwycięstwo strony ukraińskiej przy odpowiednim wsparciu państw trzecich za prawdopodobne częściej uważają mężczyźni (74%) niż kobiety (68%). Takie rozwiązanie za możliwe uznają blisko 3 na 4 osoby (73%), które skończyły 50 lat i podobny odsetek respondentów z dochodami mieszczącymi się w granicach 3001 – 5000 zł netto (74%). Biorąc pod uwagę klasę wielkości miejscowości odpowiedź tę najczęściej wskazywali respondenci z miast liczących od 100 tys. do 199 tys. mieszkańców (77%). W zwycięstwo Ukraińców bez dodatkowej pomocy Zachodu wierzy blisko co piąta osoba o dochodzie, który nie przekracza 1000 zł netto. Najbardziej sceptyczną grupą respondentów są badani między 25 a 34 rokiem życia – 15% z nich nie wierzy w odparcie sił agresora - komentuje wyniki badania Przemysław Wesołowski, prezes zarządu agencji badawczej SW Research.

Metodologia badania: Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 19.04-20.04.2022 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.