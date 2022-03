Orzeł Biały na tarczy herbowej, nad której górną krawędzią widniałaby dodatkowo korona Chrobrego, a wszystko okolone napisem „Rzeczpospolita Polska” – tak wyglądałaby Pieczęć Wielka, nowy oficjalny znak państwowy.

Obecnie ustawa poświęcona symbolom państwowym wymienia pieczęci Rzeczypospolitej Polskiej, Sejmu, Senatu i prezydenta. Przewiduje też możliwość tworzenia pieczęci urzędowych i samorządowych. Jak ustaliła „Rzeczpospolita”, dopisanie do tego katalogu Pieczęci Wielkiej proponuje Komisja Heraldyczna przy MSWiA, najważniejszy organ zajmujący się symboliką. Prawdopodobnie byłaby używana do stemplowania umów międzynarodowych zamiast Pieczęci Rzeczypospolitej Polskiej.

Powód? Podczas posiedzeń komisji pojawiały się głosy, że w napiętej sytuacji międzynarodowej użycie korony Chrobrego w symbolice państwowej podkreśli suwerenność Polski. Chodzi o to, że jest to tzw. korona zamknięta, zwieńczona krzyżem, która w heraldyce jest symbolem niezawisłości i oznacza, że król ma nad sobą tylko Boga. W przeszłości taka korona była używana tylko przez cesarza niemieckiego. W Polsce zamkniętą koronę Chrobrego, wbrew jej nazwie, przygotowano na koronację Władysława Łokietka.

Problem w tym, że mimo symboliki heraldycznej krzyż w koronie jest powszechnie odczytywany jako znak powiązania państwa z Kościołem. Taką koronę Orzeł Biały miał do 1927 roku, a zrezygnowano z niej z powodów ideologicznych po objęciu władzy przez sanację, wprowadzając koronę otwartą piastowską. Ostatnie zaś pomysły powrotu do krzyża w koronie były odczytywane jako przejaw klerykalizmu.

Tak było w 2018 roku, gdy sympatyzujący z Radiem Maryja były poseł PiS Andrzej Jaworski rozpoczął cykl spotkań „Przywracamy krzyż w koronie godła Polski”. Celem było wniesienie do Sejmu obywatelskiej inicjatywy, mającej na celu przywrócenie herbu, którym Polska posługiwała się w latach 1919–1927.

Ostatecznie do tego nie doszło, a rok wcześniej Komisja Heraldyczna zaproponowała Ministerstwu Kultury zwieńczenie polskiego herbu dodatkową koroną zamkniętą, podobnie jak w obecnej propozycji, umieszczonej na krawędzi tarczy herbowej.

Na tamto pismo resort nie odpisał. Obecna inicjatywa komisji nadchodzi w szczególnym momencie: intensywnych prac nad liftingiem polskich symboli państwowych. Ministerstwo Kultury przedstawiło projekt nowej ustawy, jednak został ostro skrytykowany przez specjalistów oraz m.in. Kancelarię Prezydenta. Obecnie powstaje nowa wersja projektu.

Czy resort kultury zgodzi się na propozycję nowej pieczęci? Ministerstwo nie odpowiedziało na nasze pytania w tej sprawie. Prawdopodobne jest poparcie pomysłu przez Ministerstwo Sprawiedliwości. W październiku zgłosiło opinię do projektu o symbolach państwowych, w którym zaproponowało zwieńczenie głowy orła w herbie koroną zamkniętą, twierdząc, że jest to konieczność „absolutna i uzasadniona”, gdyż nawiązuje do najświetniejszych czasów polskiej państwowości.

Kłopot w tym, że do pomysłu pieczęci nie jest nawet przekonana cała komisja. Z nieoficjalnych informacji wynika, że część członków się od niego mocno dystansuje jako słabo uargumentowanego heraldycznie.