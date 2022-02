RSPCA, (Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals), największa brytyjska organizacja zajmująca się prawami zwierząt i ich dobrostanem, szacuje, że na Wyspach jest ok. 10 milionów kotów.

Reklama

Liczba ta wzrosła w czasie pandemii - wiele osób zmuszonych do przebywania w domach zdecydowało się na posiadanie zwierzęcia.

Do niedawna 91 procent domowych pupili było kastrowanych. Od 2012 roku odsetek ten nie spadł poniżej 90 proc. tymczasem w 2020 spadł do 86 procent.

Jednym z powodów ma być wydłużony czas oczekiwania na zabiegi weterynaryjne spowodowane ograniczeniami pandemicznymi.

Czytaj więcej Społeczeństwo Brytyjczycy na potęgę pozbywają się "lockdownowych" psów Po zniesieniu restrykcji covidowych ruch na stronach "oddam psa" wzrósł w Wielkiej Brytanii o 180 procent w porównaniu z okresem sprzed pandemii.

Reklama

Choć, jak przyznaje ekspertka ds. kotów z RSPCA Samantha Watson, spadek ten może się wydawać niewielki, oznacza jednak znaczący wzrost liczby niekastrowanych zwierząt.

RSPCA apeluje do właścicieli kotów o przeprowadzenie zabiegów u pupili powyżej 4 miesiąca życia, bo w przeciwnym wypadku "rzesze kotów będą krążyć po ulicach miast, miasteczek i wsi".

RSPCA ma już problem ze zwierzętami przygarniętymi w czasie pandemii. Tylko w zeszłym roku organizacja zaopiekowała się 4 tysiącami kotów, porzucanych w pudłach, transporterach, lub nawet wyrzucanych do śmietników.