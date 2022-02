Partia Republikańska dysponująca większością w Izbie Reprezentantów na Florydzie przyjęła zmianę przepisów po trwającej wiele godzin debacie, w czasie której kongresmani Partii Demokratycznej przekonywali, że zmiany w prawie będą źródłem niepotrzebnych cierpień dla kobiet. Z kolei kongresmani Partii Republikańskiej podkreślali, że chronią praw nienarodzonych.

Niech Bóg was chroni przed sytuacją, w której wasze 11-letnie dziecko zostanie zgwałcone i zajdzie w ciążę, a wy dowiecie się po 15 tygodniu Robin Bartleman, polityk Partii Demokratycznej

- To prawo do życia a rezygnacja z tego prawa jest dla mnie nie do przyjęcia - mówiła Dana Trabulsy, z Partii Republikańskiej, która przyznała, że poddała się w przeszłości aborcji, czego jednak "żałuje każdego dnia".



Sprawą aborcji ma zająć się amerykański Sąd Najwyższy, w którym dominują obecnie konserwatywni sędziowie. Sąd Najwyższy może swoją decyzją ograniczyć prawo do aborcji w całym kraju.

Przepisy przyjęte przez Izbę Reprezentantów Florydy przewidują, że aborcję będzie można przeprowadzić po 15 tygodniu ciąży, jeśli ciąża zagraża życiu lub zdrowiu matki, albo gdy u płodu stwierdzone będą wady letalne.



Politycy Partii Republikańskiej odrzucili poprawki, zgłaszane przez kongresmanów Partii Demokratycznej, którzy chcieli, by aborcji po 15 tygodniu ciąży można było dokonać również w przypadku, gdy ciąża jest efektem gwałtu lub kazirodztwa.



- Jako kobieta mam prawo podejmować decyzje o moim ciele i o tym, co jest w interesie mojej rodziny - mówiła kongresmenka Partii Demokratycznej, Robin Bartleman. - Niech Bóg was chroni przed sytuacją, w której wasze 11-letnie dziecko zostanie zgwałcone i zajdzie w ciążę, a wy dowiecie się po 15 tygodniu i nie będziecie mogli przeprowadzić aborcji, jak stanowi to prawo - dodała.



Gubernator Florydy, Ron DeSantis, polityk Partii Republikańskiej, sygnalizował już, że popiera projekt ws. ograniczenia prawa do aborcji.