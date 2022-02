"Konwoje wolności" formują się we Francji na wzór podobnego konwoju sformowanego przez kierowców ciężarówek w Kanadzie, który od ponad tygodnia blokuje ulice Ottawy. W ostatnich dniach kierowcy w Kanadzie zaczęli blokować również przejścia graniczne między Kanadą a USA. Uczestnicy kanadyjskiego "Konwoju wolności" domagają się przede wszystkim rezygnacji z obowiązku szczepień na COVID-19 kierowców, którzy regularnie przekraczają granicę z USA.

Mimo zakazu wjazdu do Paryża kierowcy protestujący przeciwko obostrzeniom obowiązującym we Francji zmierzają do stolicy kraju z różnych miast.



Francuski protest jednoczy przeciwników prezydenta Emmanuela Macrona, który w kwietniu będzie starał się o reelekcję w wyborach prezydenckich.

Władze nie zablokują wszystkich Jedna z kobiet żegnających kierowców wyjeżdżających do Paryża z Tuluzy

Do protestu kierowców dochodzi po licznych protestach ulicznych przeciw paszportom covidowym we Francji - od posiadania dokumentów dowodzących poddanie się szczepieniu przeciw COVID-19 we Francji uzależniony jest dostęp do licznych miejsc w przestrzeni publicznej (m.in. barów, restauracji, kin).



Protestujący zmierzają do Paryża m.in. z Nicei, Tuluzy, Le Mans.

- Władze nie zablokują wszystkich. Konwoje muszą wciąż próbować wjechać (do Paryża - red.) - mówiła jedna z kobiet żegnających kierowców wyjeżdżających z Tuluzy.