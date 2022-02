Kierowcy ciężarówek w Kanadzie sformowali "Konwój wolności", który od ponad tygodnia blokuje ulice Ottawy. W ostatnich dniach kierowcy w Kanadzie zaczęli blokować również przejścia graniczne między Kanadą a USA. Uczestnicy kanadyjskiego "Konwoju wolności" domagają się przede wszystkim rezygnacji z obowiązku szczepień na COVID-19 kierowców, którzy regularnie przekraczają granicę z USA.

Reklama

Na parkingu w Nicei zebrało się ok. 200 demonstrantów, z których wielu powiewało kanadyjskimi flagami. Kierowcy, którzy zebrali się w Nicei formują własny "Konwój wolności", który ma wyruszyć do Paryża i Brukseli, gdzie uczestnicy protestu będą domagać się zniesienia obostrzeń wprowadzonych w związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2.

Czytaj więcej Społeczeństwo Nowa Zelandia: Protesty przeciw obostrzeniom. Policja aresztowała ponad 50 osób Nowozelandzka policja aresztowała ponad 50 osób i rozpoczęła siłowe usuwanie setek protestujących, którzy od trzech dni demonstrują przed budynkiem parlamentu w stolicy Nowej Zelandii, Wellington, przeciwko obostrzeniom i obowiązkowi szczepień na COVID-19.

Zebrani w Nicei kierowcy najpierw zamierzają udać się do Paryża, a następnie do Brukseli, gdzie znajdują się unijne instytucje. W ramach protestu zamierzają domagać się m.in. zniesienia stosowania tzw. paszportów covidowych uzależniających dostęp do miejsc publicznych od tego, czy dana osoba jest zaszczepiona przeciw COVID-19.

Chcemy chodzić tam, gdzie chcemy, bez konieczności okazywania paszportu covidowego Nicolas Bourrat, uczestnik "Konwoju wolności" z Perpignan

Reklama

- Wiele osób nie rozumie, dlaczego paszporty szczepionkowe obowiązują we Francji - mówił jeden z kierowców, cytowany przez agencję Reutera. - Chcemy pokazać Europie, że obowiązywanie paszportów do 2023 roku jest czymś, czego większość naszych współobywateli nie rozumie - dodał.



Francuski "Konwój wolności" składa się na razie z samochodów osobowych i motocykli.



Niezależnie od konwoju w Nicei w mieście Perpignan, w pobliżu granicy Francji z Hiszpanią, formuje się inny konwój, w skład którego wchodzi ok. 200 osób. Ten konwój również ma wyruszyć do Paryża.



- Jesteśmy zmęczeni tym wszystkim. Chcemy chodzić tam, gdzie chcemy, bez konieczności okazywania paszportu covidowego - mówi Nicolas Bourrat, uczestnik konwoju z Perpignan.