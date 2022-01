Hasłem tegorocznej zbiórki jest "Przejrzyj na oczy". "Wzrok to najważniejszy zmysł dla rozwijającego się organizmu. Dzieci poznają świat, uczą się kolorów, liter i cyfr. Chcemy, by do polskich szpitali trafił najnowocześniejszy sprzęt do diagnozowania i ratowania wzroku najmłodszych, jednak nie zapominamy też o szerokiej diagnostyce wzroku. Dlatego przy okazji 30. Finału, którego celem zapewnienie najwyższych standardów diagnostyki i leczenia wzroku u dzieci, wraz salonami partnerskimi "Czas na wzrok" zapraszamy salony optyczne do wzięcia udziału w ogólnopolskiej akcji bezpłatnych, przesiewowych badań wzroku u dzieci" - tłumaczy WOŚP.

Za pieniądze zebrane podczas tegorocznej akcji fundacja chce zakupić m.in. angiograf dwupłaszczyznowy do leczenia siatkówczaka, oftalmoskopy do badania dna oka, lampy szczelinowe do diagnostyki przedniego odcinka oka, tonometry do pomiaru ciśnienia śródgałkowego i mikroskopy i stoły operacyjne.

Jurek Owsiak poinformował, że na całym świecie pracują 1633 sztaby

Do godziny 15 na koncie zbiórki było już ponad 60 mln złotych. Podczas 29. finału zebrano ponad 127 mln złotych. Pieniądze przeznaczono na zakup sprzętu dla laryngologii, otolaryngologii i do diagnostyki głowy.

Oficjalna kwota zebrana podczas 30. finału zostanie ogłoszono 30 marca.