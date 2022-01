W drugiej połowie grudnia Urząd Regulacji Energetyki zatwierdził nowe taryfy na sprzedaż energii i gazu.

Reklama

Taryfa detaliczna ustalona dla PGNiG Obrót Detaliczny, którą będą objęte dostawy błękitnego paliwa dla większości gospodarstw domowych wzrosła o 83,7 proc.

URE obliczyło, że w konsekwencji wszystkich tych podwyżek, gospodarstwa domowe korzystające z usług PGNiG OD i PSG zapłacą łącznie za gaz i jego dostawę o kilkadziesiąt procent więcej niż dotychczas. I tak rachunki tzw. kuchenkowiczów (odbiorców zużywających gaz do przygotowania posiłków) wzrosną miesięcznie średnio o 40,9 proc. (8,98 zł netto). Odbiorcy używający gaz do podgrzewania wody zapłacą o 53,9 proc. więcej niż dotychczas (55,62 zł netto), a ci którym gaz służy do ogrzewania domów muszą się liczyć z prawie 58-proc. podwyżką (+173,94 zł netto). Nowe cenniki prawdopodobnie wejdą w życie od Nowego Roku.

Z kolei cena prądu, po podniesieniu taryfy, wzrosła średnio o ok. 24 proc. w stosunku do roku 2021. Przełoży się to na wzrost rachunku odbiorcy indywidualnego o ok. 21 złotych netto miesięcznie.

Czytaj więcej Budżet Rodzinny Dodatek osłonowy za prąd i gaz wchodzi w życie. Kto, ile, do kiedy wniosek Dodatki osłonowe wchodzą w życie. Ustawa w tej sprawie została opublikowana. Wnioski o dodatek osłonowy można składać do 31 stycznia 2022 r. Wypłata dodatków zostanie realizowana w 2022 r. w dwóch równych ratach do 31 marca i do 2 grudnia.

Reklama

Przedstawiciele rządu przekonują, że wzrost cen surowców energetycznych jest z jednej strony wynikiem gazowego szantażu, stosowanego przez Rosję, która manipuluje ilością gazu przesyłanego na Zachód, z drugiej - polityką klimatyczną realizowaną przez Unię Europejską, na którą zgodził się rząd PO-PSL, na czele którego stał Donald Tusk.

Aby złagodzić skutki wzrostu cen gazu i prądu rząd przyjął przepisy o tzw. dodatku osłonowym. Wnioski o dodatek osłonowy można składać do 31 stycznia 2022 r. Wypłata dodatków zostanie realizowana w 2022 r. w dwóch równych ratach do 31 marca i do 2 grudnia.

24 proc. O tyle średnio wzrośnie cena prądu dla klientów indywidualnych w porównaniu do 2021 roku

Ministerstwo środowiska i klimatu podkreśla, że wsparciem objętych zostanie blisko 7 milionów gospodarstw domowych w Polsce, których przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwach jednoosobowych lub 1500 zł na osobę w gospodarstwach wieloosobowych. – Aby zrekompensować wzrost kosztów energii elektrycznej, cen gazu i żywności, w ramach Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej, wprowadziliśmy dodatek osłonowy. Jest to realne wsparcie dla obywateli, na które przeznaczone zostaną ponad 4 mld zł – podkreśliła minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.

Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl zapytaliśmy co - ich zdaniem - jest głównym powodem wzrostu cen gazu i prądu w Polsce.

Reklama

40,4 proc. respondentów wskazało na politykę obecnego rządu.

15,1 proc. ankietowanych uważa, że powodem jest polityka klimatyczna UE.

11,3 proc. respondentów jest zdania, że powodem wzrostu cen prądu i gazu są działania Rosji.



4,3 proc. ankietowanych wskazuje na odpowiedzialność rządu PO-PSL.

20,8 proc. respondentów uważa, że za wzrost cen odpowiadają wszystkie powyższe czynniki.

8,1 proc. ankietowanych nie ma zdania w tej sprawie.



Reklama

- Częściej niż pozostali badani winą za podwyżki cen energii obecny rząd obarczają respondenci powyżej 50 roku życia (45%) oraz ci posiadających dochody od 3001 zł do 5000 zł netto (44%). Decyzje obecnych polskich władz za główny powód wzrostu cen surowców energetycznych uważa połowa respondentów z miast liczących od 200 tys. do 499 tys. mieszkańców - komentuje wyniki badania Piotra Zimolzak, wiceprezes zarządu agencji badawczej SW Research.

Metodologia badania: Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 4.01-5.01.2022 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.