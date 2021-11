W październiku koncern Merck & Co. poinformował, że jego eksperymentalne pigułki przeciw COVID-19 zmniejszyły liczbę hospitalizacji i zgonów o połowę w grupie osób, które zakaziły się koronawirusem SARS-CoV-2 biorących udział w testach lekarstwa.

Reklama

Koncern zwrócił się do Federalnej Agencji Żywności i Leków (FDA) i regulatorów w innych częściach świata z wnioskami o zatwierdzenie pigułek do użycia.

W piątek FDA wydała komunikat, w którym przekazano, że pigułka jest skuteczna w walce z wirusem. Zewnętrzni eksperci sprawdzą teraz czy jest bezpieczna. Agencja nie jest zobowiązana do stosowania się do zaleceń ekspertów.

Czytaj więcej Ochrona zdrowia Nowy wariant koronawirusa. Izrael kupuje 10 milionów specjalnych testów PCR Osoby wracające do Izraela z krajów Afryki zostaną poproszone o poddanie się tygodniowej izolacji - zdecydował premier Naftali Bennett i inni wysocy rangą urzędnicy po tym, jak w Izraelu stwierdzono co najmniej jeden przypadek nowego wariantu koronawirusa SARS-CoV-2 z RPA (B.1.1.529).

Naukowcy z FDA przekazali, że przeprowadzania badania wykazały kilka potencjalnych zagrożeń. Dodatkowo koncern zebrał znacznie mniej danych na temat bezpieczeństwa swojego produktu niż producenci innych leków przeciw COVID-19.

Reklama

Wszystkie leki przeciw COVID-19 dopuszczone obecnie przez FDA wymagają zastrzyku lub kroplówki, co ogranicza ich zastosowanie. Jeśli zostanie zatwierdzony, lek firmy Merck byłby pierwszym, który pacjenci mogliby przyjmować w domu, aby złagodzić objawy i przyspieszyć powrót do zdrowia. Jest on już dopuszczony do użytku w nagłych wypadkach w Wielkiej Brytanii.

FDA zapyta swoich niezależnych doradców, czy korzyści płynące z leku przewyższają ryzyko i czy jego stosowanie powinno być ograniczone w przypadku kobiet w ciąży.