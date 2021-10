Maleńkie królestwo na Pacyfiku było do tej pory jednym z nielicznych państw, którym udawało się uniknąć koronawirusa. Pierwszą infekcję wykryto u osoby, która znajdowała się na kwarantannie po przylocie lotem repatriacyjnym z Nowej Zelandii.

- Powodem, dla którego lockdown nie zostanie wprowadzony w ten weekend, jest to, że poinformowano mnie, iż wirus potrzebuje przynajmniej trzech dni do rozwinięcia się u kogoś tak, by stał się zaraźliwy - powiedział Tuʻiʻonetoa.

- Powinniśmy wykorzystać ten czas, aby przygotować się na wypadek, gdyby koronawirusa potwierdzono u większej liczby osób - dodał premier.

Większość liczącej 106 tys. mieszkańców populacji Tonga mieszka na wyspie Tongatapu. Dwie dawki szczepionki przyjęło dotąd mniej niż jedna trzecia obywateli. Osoba, u której wykryto pierwszy przypadek, drugą dawkę otrzymała w połowie października.

Lotem repatriacyjnym wracali członkowie drużyny olimpijskiej Tonga, którzy od czasu igrzysk w Tokio utknęli w Christchurch.