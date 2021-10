Projekt ustawy przewiduje, że opiekunowie dzieci będą upominani lub kierowani na zajęcia, na których będą się uczyć jak właściwie wychowywać dzieci, w przypadku, gdy prokuratura udowodni ich dzieciom "bardzo złe zachowanie" lub popełnienie przestępstwa.



- Jest wiele powodów dla których nastolatkowie źle się zachowują, brak właściwej domowej edukacji jest głównym z nich - oświadczył Zang Tiewei, rzecznik komisji ds. legislacji Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych (parlamentu). Projekt ustawy, który będzie w tym tygodniu rozpatrywany przez Komitet Stały parlamentu, nakazuje także rodzicom, by ci organizowali czas dzieciom, tak aby mogły one wypocząć, bawić się i spędzać czas na aktywności fizycznej.

Resort edukacji zmniejszył liczbę zadawanych uczniom prac domowych i zakazał pozaszkolnych zajęć edukacyjnych w weekendy i w wakacje

W ostatnich miesiącach w Chinach resort edukacji zmniejszył ilość czasu, jaką nieletni mogą spędzać na graniu w gry w internecie - obecnie dopuszczalne jest granie przez nieletnich przez jedną godzinę dziennie, wyłącznie w piątki, soboty i niedzielę.

Ponadto resort edukacji zmniejszył liczbę zadawanych uczniom prac domowych i zakazał pozaszkolnych zajęć edukacyjnych w weekendy i w wakacje, z obawy o to, że dzieci są przeciążone nauką.



Jednocześnie władze Chin apelują do młodych Chińczyków, by byli mniej "kobiecy", a bardziej "męscy". W grudniu resort edukacji nakazał szkołom, by promowały aktywność fizyczną wśród swoich uczniów organizując im np. zajęcia z piłki nożnej.