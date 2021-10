Sondaż: 90 proc. Polaków zadowolonych z członkostwa Polski w UE

Spośród ankietowanych przez Kantar w sondażu dla "Faktów" TVN i TVN24, 47 proc. uważa, że polityka PiS może doprowadzić do wyjścia Polski z UE. To wzrost o 4 pkt. proc. od ostatniego badania we wrześniu.