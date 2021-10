Awaria, którą użytkownicy zaczęli zgłaszać niedługo przed godz. 18.00 polskiego czasu, została naprawiona ok. północy. Problem z korzystaniem z serwisów występował na komputerach, w przeglądarkach internetowych i w aplikacjach na telefonach. O ile strony w ogóle się nie otwierały, to aplikacje po prostu nie wyświetlały nowej zawartości.

Reklama

Po ok. pół godziny od pierwszych zgłoszeń na oficjalnym koncie Facebooka na Twitterze pojawiło się oświadczenie, że firma jest świadoma problemów niektórych ludzi z dostępem do ich usług. Facebook przepraszał za zaistniałą sytuację i zapewniał, że pracuje nad rozwiązaniem problemu najszybciej jak to możliwe.

2,8 mld użytkowników miesięcznie ma globalnie Facebook, z czego 1,9 miliarda korzysta z serwisu każdego dnia (Q2 2021) źródło: Facebook

Przed godz. 22.00 głos na Twitterze zabrał Mike Schroepfer, dyrektor ds. technologii w Facebooku. Ponownie przeprosił za problemy z usługami Facebooka. Przyznał, że mają problem z siecią i pracują nad jego rozwiązaniem.

Według ekspertów z bloga Cloudflare, powodem awarii był DNS (Domain Name System); a konkretnie zmiana w konfiguracji routerów BGP (Border Gateway Protocol), obsługujących infrastrukturę Facebooka. „Awaria Facebooka nastąpiła, gdy nie udała się rutynowa aktualizacja BGP, blokując zdalnym użytkownikom możliwość cofnięcia zmian, a osoby z dostępem fizycznym nie miały dostępu sieciowego/logicznego” - poinformował Brian Krebs, amerykański dziennikarz śledczy, zajmujący się problematyką cyberbezpieczeństwa, powołując się na „zaufane źródło”. „Facebook w zasadzie zamknął kluczyki w swoim samochodzie” – bardziej obrazowo wyjaśniał Jonathan Zittrain, dyrektor Berkman Klein Center for Internet & Society na Harvardzie.

Reklama

Według Speedtestu firmy Ookla, poniedziałkowa awaria Facebooka była największą, jaka kiedykolwiek została udokumentowana przez platformę DownDetector. Wysłano 10,6 mln zgłoszeń, z czego najwięcej pochodziło z USA (1,7 mln) i Niemiec (1,3 mln).

121,6 mld dolarów to obecnie majątek Marka Zuckerberga źródło: Bloomberg Billionaires Index

W międzyczasie akcje Facebook Inc. spadły na giełdzie o prawie 5 proc. a według indeksu serwisu Bloomberg Mark Zuckerberg, właściciel serwisu, stracił prawie 7 mld osobistego majątku, spadając na piąte miejsce na liście najbogatszych ludzi świata - za Billa Gatesa.

Z awarii Facebooku korzystały inne platformy społecznościowe. Według Spectator Index rekordowe zainteresowanie przeżył Twitter, notując największą w historii liczbę użytkowników jednocześnie korzystających z serwisu. Ale zwiększony ruch powodował przeciążenie i spowolnienie tego serwisu, podobnie jak rosyjskiego Telegrama - te zgłoszenia również trafiały na DownDetector.