Europejska Agencja Leków (EMA) nie mogła zidentyfikować żadnego konkretnego czynnika ryzyka, który zwiększałby prawdopodobieństwo wystąpienia choroby, zespołu zakrzepicy z małopłytkowością (TTS) - poinformowano w piątek.

Reklama

Komisja Europejska zwróciła się do EMA o opinię naukową po tym, jak na początku tego roku pojawiły się doniesienia o TTS związanym ze szczepionką firmy AstraZeneca, co doprowadziło do zawieszenia przez wiele państw UE stosowania preparatu.

Czytaj więcej Ochrona zdrowia Minister z Trynidadu Tobago: Nie, po szczepionce nie było obrzęku jąder Minister zdrowia Trynidadu Tobago, Terrence Deyalsingh skrytykował wypowiedź amerykańskiej raperki, Nicki Minaj, która twierdziła, iż mieszkaniec Trynidadu Tobago doświadczył obrzęku jąder po szczepieniu na COVID-19.

EMA poinformowała, że powtarza, iż druga dawka dwuskładnikowej szczepionki, opracowanej wspólnie z Uniwersytetem Oksfordzkim, powinna być podawana między 4 a 12 tygodniem po pierwszej.

"Nie ma dowodów na to, że opóźnienie drugiej dawki ma jakikolwiek wpływ na ryzyko wystąpienia TTS" - przekazano

Reklama

Przekazano również, że nie można obecnie podać żadnych ostatecznych zaleceń dotyczących stosowania innej szczepionki jako drugiej dawki w przypadku wcześniejszego przyjęcia szczepionki AstraZeneca.