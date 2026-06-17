Zatrzymanie Tomasza Sz. – jak informuje CBA – to efekt śledztwa dotyczącego przekroczenia uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowej oraz wywarcia bezprawnego wpływu na przygotowywanie, a następnie prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przez urzędników Urzędu Miasta Lublin oraz Kuratorium.

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Postępowanie przygotowawcze w tej sprawie nadzoruje Małopolski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie.

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Zespół prasowy CBA informuje, że zatrzymania dokonali funkcjonariusze Delegatury CBA w Lublinie. „W ramach czynności przeszukano kilka lokalizacji, w tym siedzibę Kuratorium Oświaty w Lublinie oraz Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie. Funkcjonariusze zabezpieczyli dokumentację dotyczącą określonych zamówień publicznych realizowanych dla Kuratorium Oświaty oraz Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, a także urządzenia elektroniczne, korespondencję i inne dokumenty” – czytamy w komunikacie.

Zatrzymanie lubelskiego kuratora. Podejrzenie o ustawianie zamówień publicznych

Sprawa dotyczy podejrzenia przekroczenia uprawnień, ustawiania rozstrzygnięć zamówień publicznych oraz przyjęcia korzyści majątkowej. Z materiału dowodowego wynika, że podejrzane osoby uzgadniały tryb oraz wartość zamówień, a także kierowały zapytania ofertowe do wcześniej wybranych podmiotów, co gwarantowało wybór konkretnego wykonawcy.

Śledczy ustalili również, że zatrzymany kurator przekroczył swoje uprawnienia w zakresie reprezentowania Kuratorium Oświaty w Lublinie poprzez zawarcie porozumienia z ustalonym wykonawcą z branży eventowej. Porozumienie to miało na celu wywarcie bezprawnego wpływu na wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego organizacji uroczystości z okazji 100-lecia Kuratorium Oświaty w Lublinie.

Prokurator zdecydował, że wobec podejrzanego zastosowane zostaną środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji oraz poręczenia majątkowego. Kurator został też zawieszony w czynnościach służbowych.

Wcześniej zatrzymano m.in. wiceprezydent Lublina

CBA przypomina, że jest to kolejne zatrzymanie w sprawie, w której toczy się śledztwo. 14 stycznia funkcjonariusze CBA zatrzymali m.in. zastępczynię prezydenta Lublina, dyrektora oraz kierownika jednego z wydziałów w urzędzie miasta oraz przedsiębiorców z branży eventowej.