– Do tego momentu nikt nie pytał, jak kurator dostał się do podopiecznych, jednocześnie wymagając wypełnienia wszystkich zadań zleconych przez sąd. Ministerstwo Sprawiedliwości, po wejściu przepisu, wydało ‘rekomendacje’ dotyczące zasad obliczania i przyznawania ryczałtu, które były zupełnie nieprzystające do realiów. Proszę sobie wyobrazić, że na podstawie tych ‘rekomendacji’ są sądy, w których kuratorzy otrzymują 100 zł miesięcznie ryczałtu. Co więcej, mimo ‘cofnięcia’ rekomendacji, prezesi sądów okręgowych nadal przyznają tak małe kwoty. Taka kwota nie wystarcza nawet na paliwo, a co dopiero na koszty parkowania czy eksploatacji pojazdu” – pyta przewodniczący OZZKS, który dodaje, że w kontekście chronicznego niedofinansowania kurateli sądowej każda inicjatywa mogąca pomóc w wykonywaniu orzeczeń sądowych, zasługuje na uwagę i wprowadzenie.

– Nawet małe zmiany, ale w dużej liczbie, są w stanie uatrakcyjnić nasz zawód i przyciągnąć nowe osoby, gdyż zmagamy się z rosnącą liczbą wakatów, a każda sprawa i tak musi być wykonana. Bez wyraźnych zmian będziemy mieli dramatyczną sytuację kadrową w Kuratorskiej Służbie Sądowej, która będzie się pogarszała – przewiduje Gesek.

Zupełnie inaczej na sprawę patrzy dr Paweł Czarnecki z Uniwersytetu Jagiellońskiego, który również jest kuratorem sądowym (społecznym). – W dużych miastach większym problemem niż opłaty za postój jest samo znalezienie miejsca do parkowania. Jeśli już, to dla większości kuratorów bardziej opłacalny byłby pełen zwrot kosztów biletów komunikacji miejskiej, ale temu właśnie ma służyć ryczałt. Dodawanie kolejnych zwolnień, które przecież powinny być traktowane jako wyjątek, nie jest dobrym rozwiązaniem” – mówi dr Czarnecki. – „Moim zdaniem to próba rozwiązania mało istotnych problemów. Znacznie bardziej potrzebna jest likwidacja barier w postaci nadmiernej ‘papierologii’, rozbudowanych obowiązków statystycznych, podniesienie jakości szkoleń, a przede wszystkim zwiększenie liczby kuratorów zawodowych – dodaje.

Zwolnienie kuratorów z opat. Ile to będzie kosztowało samorządy

Przy założeniu, że opłaty za parkowanie dotyczą ¾ kuratorów, a średnie miesięczne koszty wynoszą 150 zł na kuratora, roczne przychody wszystkich zarządców dróg w Polsce ograniczyłyby się o 6,75 mln zł.

Do pomysłu sceptycznie podchodzi Związek Powiatów Polskich. – „Należy zauważyć, że wprowadzenie omawianych regulacji może spowodować, iż kolejne grupy zawodowe będą domagać się podobnych zwolnień, a dodatkowo istnieje ryzyko, że takie uprzywilejowanie będzie wykorzystywane również do celów prywatnych” – podnosi Andrzej Płonka, prezes ZPP, wskazując, że w miejscowościach, w których funkcjonują SPP, bardzo dobrze funkcjonuje komunikacja publiczna.