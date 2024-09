Niezidentyfikowany obiekt latający przy wschodniej granicy. „Teksty pisane cyrylicą”

W sobotę w mediach pojawiły się informacje, jakoby przy granicy Polski z Ukrainą policja, straż pożarna i wojsko prowadziły poszukiwania niezidentyfikowanego obiektu latającego. Polsat News podało, że obiekt - być może balon meteorologiczny - spadł w rejonie wsi Stare Stulno w powiecie włodawskim (województwo lubelskie).

Reklama

Niezidentyfikowany przedmiot z napisami wykonanymi cyrylicą

Do tych doniesień w rozmowie ze stacją odniósł się w godzinach popołudniowych Jacek Dobrzyński, rzecznik ministra-koordynatora służb specjalnych. Dobrzyński zaprzeczył, jakoby obiekt spadł w pobliżu granicy z Ukrainą. - Ja mam informacje, że około godziny 8:20 w miejscowości Kamionka Stara - to jest w powiecie augustowskim (w województwie podlaskim - red.), czyli tak bardziej na północny wschód, bliżej granicy białoruskiej, miejscowy rolnik rano zgłosił, że podczas prac polowych znalazł przedmiot z naklejonymi kartkami - powiedział.

Ten przedmiot został zabezpieczony do dalszych badań Jacek Dobrzyński, rzecznik ministra-koordynatora służb specjalnych

Rzecznik dodał, że na kartkach widniały napisy wykonane cyrylicą. - Wszystko wskazuje na to, że tak jak w podobnych przypadkach, które były kilkanaście dni temu, mówimy o balonie meteorologicznym - poinformował. - Ten przedmiot został zabezpieczony do dalszych badań - podkreślił. W rozmowie z Polsat News Jacek Dobrzyński potwierdził, że akcja służb na miejscu znalezienia obiektu została zakończona.

Fragmenty balonów meteorologicznych

Dwa tygodnie temu fragment rosyjskiego balonu meteorologicznego znaleziony został pod Piszem (woj. warmińsko-mazurskie). – Policjanci z Pisza zostali poinformowani o znalezieniu przedmiotu, który zaniepokoił osobę, która go znalazła. Jest to najprawdopodobniej fragment balonu meteorologicznego — powiedział asp. szt. Jackowski w rozmowie z Onetem. Media podały wówczas, że na maszynie znajdują się napisy w języku rosyjskim. – Odnaleźli go funkcjonariusze straży leśnej w okolicach Orzechowa pod Dobrym Miastem. Nikt nie widział, jak ten przedmiot spada, więc nie do końca można mówić, że coś spadło, że to balon. Z czym mamy do czynienia, zapewne wkrótce się wyjaśni — powiedział wówczas oficer prasowy KMP w Olsztynie Jacek Wilczewski.