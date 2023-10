Czego nie ukrywają wojskowe tajne służby. Jawna lista siedzib SKW

Płk. Grzegorz Małecki, były szef Agencji Wywiadu uważa, że problem maskowania obiektów i „legendowania” funkcjonariuszy jest lekceważony. I zastrzega, że od ponad trzydziestu lat ten problem nie tylko dotyczy służb wojskowych, ale też cywilnych. Jego zdaniem jest możliwe kamuflowanie obiektów SKW, które mogą skryć się w strukturach wojskowych – jako jednostki wojskowe. - Służby wywiadu zewnętrznego działają pod przykryciem dyplomatyczny – przypomina. – Jestem zaskoczony tym, że SKW tego nie robi, być może nie ufają wojsku, lub lekceważą ten problem. To świadczy, że kwestie bezpieczeństwa leżą odłogiem - uważa płk. Grzegorz Małecki. I dodaje, że ten problem powinien zostać rozwiązany kompleksowo i systemowo, a także wypracowany nowy model. - Tym powinien się zająć koordynator do spraw służb specjalnych – mówi „Rzeczpospolitej”. Przypomina, że dzisiaj problemem dla funkcjonariuszy służb specjalnych jest chociażby to, że mogą się zdekonspirować gdy np. składają zaświadczenia o zatrudnieniu do przedszkola, gdy ich dzieci są tam przyjmowane, czy do banków. W dokumentach tych jest wpisane gdzie pracują.

Kiedy SKW nie musi stosować prawa zamówień publicznych

Zapytaliśmy wydział prasowy Ministerstwa Obrony Narodowej czy podawanie w dokumentach przetargowych adresów obiektów SKW jest zgodne z obowiązującym prawem, a także czy dane te mogą zostać ukryte, gdyż może to doprowadzić do identyfikacji funkcjonariusz SKW? Tradycyjnie Centrum Operacyjne MON nie odpowiedział na pytania „Rzeczpospolitej”.

- Jeśli SKW udziela zamówień związanych z celami swojej działalności wywiadowczej, to nie musi w ogóle stosować przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. O zaklasyfikowaniu zwłaszcza usług jako podlegających wyłączeniu będzie decydowało m.in. to czy ich świadczenie będzie związane z korzystaniem z informacji niejawnych lub poufnych z uwagi na bezpieczeństwo. Jeśli te warunki nie są spełnione, to SKW udziela zamówień klasycznych, a zatem w pełni jawnych. Będą one dotyczyły zapewne w praktyce takich zamówień, które nie są związane ze specyfiką działalności SKW i mają charakter ogólno - organizacyjny – tłumaczy nam Tomasz Zalewski radca prawny i partner kancelarii Bird&Bird. - Jeśli lokalizacja danych obiektów SKW jest jawna, to trudno traktować usługi związane z usługami pocztowymi czy odbioru odpadów w tych lokalizacjach za związane z celami działalności kontrwywiadowczej. Jeśli nie są jawne, zamówienie na takie usługi powinno być wyłączone z ustawy pzp. Podobnie jest w przypadku dostarczania posiłków – z tym, że tutaj można się zastanawiać, czy liczba posiłków rzeczywiście nie powinna mieć charakteru poufnego. Zależy to od tego czy takie dane nie są już publiczne, czy liczba ta nie dotyczy np. tylko pracowników administracyjnych albo czy takie dane nie wynikają z innych publicznie dostępnych informacji – dodaje Tomasz Zalewski.