Zgodnie z projektem rozporządzenia w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury, który został opublikowany 22 maja w Rządowym Centrum Legislacji, lekarze rezydenci zostaną objęci podwyżkami od 1 lipca.

Wysokość zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarza i lekarza dentysty odbywającego specjalizację w ramach rezydentury m.in. w dziedzinach psychiatrii, onkologii, kardiologii czy chirurgii w pierwszych dwóch latach zatrudnienia w trybie rezydentury wyniesie 9368 zł brutto (czyli o 1060 zł więcej, niż obecnie), a po dwóch latach zatrudnienia w tym trybie – 10220 zł (o 1157 zł więcej). Podwyżkami zostaną objęci wszyscy lekarze i lekarze dentyści odbywający specjalizację w trybie rezydentury, w tym lekarze rezydenci, który odbywają specjalizację niewymienioną enumeratywnie w projekcie: w pierwszych dwóch latach zatrudnienia w trybie rezydentury 8516 zł (o 964 zł więcej niż obecnie), po dwóch latach zatrudnienia w tym trybie – 8772 zł (więcej o 993 zł).

Naczelna Izba Lekarska: Te kwoty nie zatrzymają odpływu lekarzy ze szpital

Jakub Kosikowski z Naczelnej Izby Lekarskiej podkreśla, że te podwyżki są związane ze wzrostem średniej krajowej, a z racji, że współczynniki nie są zmienione, to są analogiczne jak w latach ubiegłych. Jak podkreśla, stawki od lipca zmieniają się dla wszystkich zawodów medycznych, zgodnie z ustawą o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach medycznych. Nie oznacza to zatem, że to rezydenci będą realnie zarabiać więcej, a że jest to związane ze wzrostem minimalnej krajowej.