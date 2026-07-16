Podczas konferencji zapowiadającej VI edycję Forum Miasteczek Polskich prezes UMP i burmistrz Proszowic Grzegorz Cichy przekazał, że jednym z tematów poruszanych na wydarzeniu będzie dwukadencyjność wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Dodał, że według wyliczeń Unii Miasteczek Polskich z powodu ograniczenia liczby kadencji o reelekcję nie będzie mogło ubiegać się ponad 1,6 tys. samorządowców.

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Prezes UMP: Ograniczenie liczby kadencji jest błędem

Prezes UMP ocenił, że ograniczenie liczby kadencji jest błędem, ponieważ odbiera mieszkańcom możliwość ponownego wyboru osób, które „znają swoje środowisko, znają mieszkańców, znają infrastrukturę, radzą sobie w sytuacjach kryzysowych”.

- Pozbawienie tej możliwości, żeby mieszkańcy dali ten mandat zaufania i wybrali, kogo chcą, kogo uważają za dobrego gospodarza w tych niepewnych i trudnych czasach jest błędem i stanowczo jako Unia Miasteczek Polskich opowiadamy się za zniesieniem tego ograniczenia – powiedział Cichy.

Mieszkańcy mają narzędzia do rozliczania swoich władz

Burmistrz Proszowic odniósł się też do argumentów zwolenników dwukadencyjności, którzy wskazują, że wieloletnie sprawowanie funkcji przez tych samych włodarzy może prowadzić do powstawania lokalnych układów.

Jak zaznaczył, ostatnie doświadczenia związane z referendami odwoławczymi w samorządach pokazują, że mieszkańcy mają narzędzia do rozliczania swoich władz.

- Ostatnie doświadczenia, liczba referendów, która się pojawiła w Polsce, po referendum w Zabrzu, czy w Krakowie, udanych dla wnioskodawców świadczy o tym, że nie możemy mówić o tym, że jest zabetonowana scena lokalna polityczna, że są jakieś układy, że to wójt, burmistrz jest największym pracodawcą w swojej gminie. Jest to nieprawda – powiedział Cichy.

Dwukadencyjność organów wykonawczych gmin, połączona z wydłużeniem jednej kadencji do 5 lat, została wprowadzona w 2018 r. Obejmowała kadencję 2018-23 oraz kolejną, która rozpoczęła się po wyborach samorządowych 7 kwietnia 2024 roku, zatem kończy się wiosną 2029 roku.

Forum Miasteczek Polskich to konferencja samorządowa będąca corocznym spotkaniem kilkuset liderów lokalnych oraz stanowiąca przestrzeń do debaty o najważniejszych wyzwaniach, przed jakimi stają polskie małe i średnie miejscowości. Tegoroczna VI edycja wydarzenia odbędzie się 16 i 17 września w Warszawie.