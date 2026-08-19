W środę wp.pl poinformowała, że – na podstawie odpowiedzi uzyskanej od Ministerstwa Sprawiedliwości – szef resortu, prokurator generalny Waldemar Żurek podejmie „stosowne kroki”, aby wyjaśnić, czy Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, której w latach 2006-2007 szefował Bogdan Święczkowski, inwigilowała Europejski Trybunał Praw Człowieka.

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Jest to reakcja na wypowiedź Święczkowskiego dla TV Republiki w ubiegłym tygodniu, w której powiedział, że w czasie, kiedy był szefem ABW, Agencja „dysponowała różnego rodzaju środkami, informacjami pochodzącymi z wnętrza ETPC, więc mogę powiedzieć, że ten organ na pewno nie zasługuje na miano sądu jako niezależnego organu i że urzędują tam niezawiśli sędziowie”.

Donald Tusk: najbardziej radykalna ilustracja upadku instytucji prawa

Pytany o słowa Święczkowskiego i doniesienia medialne w tej sprawie na środowej konferencji prasowej, Tusk podkreślił, że „nie jest od tego, żeby rozstrzygać na ile pan Święczkowski odpowiada za różne złe rzeczy, jakie działy się w czasie rządu PiS-u”. – Ale z całą pewnością będziemy podejmowali działania na rzecz uzdrowienia (wymiaru sprawiedliwości – przyp. PAP) – dodał.

Premier powiedział, że użyje „wszystkich dostępnych, zgodnych z prawem, metod, aby tę sytuację ostatecznie uzdrowić”. – To dotyczy także pana Święczkowskiego. Niezależnie od tego, kogo podsłuchiwał. Wiem, że lubił podsłuchiwać. Według wielu danych także ja i moja rodzina byliśmy tego ofiarami – zaznaczył.

Jego zdaniem fakt, że na Prezesa TK wybrano Święczkowskiego to „najbardziej radykalna ilustracja upadku instytucji prawa, w tym Trybunału Konstytucyjnego pod rządami PiS-u i pana (Andrzeja) Dudy, a dzisiaj prezydenta (Karola) Nawrockiego”.

Waldemar Żurek: czas odpowiedzialności pana Święczkowskiego nadchodzi

Do sprawy odniósł się również w środę wieczorem na X minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek. „W sprawie pana Święczkowskiego powiem krótko: dokładnie sprawdzimy każdy wątek rzekomej inwigilacji ETPC, o której opowiadał w TV Republice” – napisał.

Żurek dodał, że jeżeli Święczkowski popełnił przestępstwo jako szef ABW, to będzie musiał za to ponieść konsekwencje. „Trzeba powiedzieć jasno – czas odpowiedzialności pana Święczkowskiego nadchodzi. Proszę regulować odbiorniki, więcej informacji niebawem” – zapowiedział minister.

Rzeczniczka prasowa TK Weronika Ścibor – pytana przez wp.pl o tę sprawę – przekazała, że informacje są niejawne, a z wypowiedzi Święczkowskiego „nie wynika, aby miała miejsce jakakolwiek inwigilacja”. Z kolei zespół prasowy ABW poinformował portal, że „po tak długim czasie pan Bogdan Święczkowski może już nie pamiętać precyzyjnie, czym zajmowała się Agencja i gdzie przebiegały granice jej kompetencji”.