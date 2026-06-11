Za kandydaturą Zawistowskiego głosowało na czwartkowym posiedzeniu 18 osób, przeciw były 3, a wstrzymały się 2. Głosowanie odbyło się na pierwszym posiedzeniu KRS w jej nowym, wybranym 15 maja, składzie sędziowskim.

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- Dziękuję bardzo wszystkim z państwa, którzy wzięli udział w dzisiejszym posiedzeniu, a szczególnie tym, którzy na mnie oddali swój głos. Obdarzyli mnie państwo sporym zaufaniem, ja postaram się należycie wykonywać te obowiązki, które wiążą się z funkcją przewodniczącego – powiedział Zawistowski po głosowaniu.

– Dołożę wszelkich starań, żeby Krajowa Rada Sądownictwa pracowała jak najlepiej – dodał.

Po głosowaniu zarządzono przerwę w posiedzeniu do godziny 14.30.

Dariusz Zawistowski wśród 15 nowych sędziów w KRS

W połowie maja Sejm wybrał 15 nowych sędziów-członków KRS. Wśród wybranych sędziów znalazło się 13 wskazanych przez kluby rządzącej koalicji, którzy wcześniej zostali wyłonieni podczas opiniowania kandydatów do sędziowskiej części KRS przez zgromadzenia sędziów w kraju. Sędzia Zawistowski otrzymał wówczas najwięcej głosów – 4201. Część środowisk sędziowskich nie wzięła jednak udziału w tych zgromadzeniach.

Z osób, które uzyskały największe poparcie na zgromadzeniach, do KRS zostali wybrani rekomendowani przez stowarzyszenia sędziowskie m.in. Iustitię i Themis: Karolina Bąk-Lasota; Wojciech Buchajczuk; Monika Frąckowiak; Edyta Jefimko; Magdalena Kierszka; Agnieszka Kobylinska-Bortkiewicz; Jarosław Łuczaj; Ewa Mierzejewska; Bartłomiej Starosta; Aleksandra Wrzesińska-Nowacka; Dariusz Zawistowski; Katarzyna Zawiślak; Ewa Żołnierczuk-Dec.

W KRS znalazł się także wskazany przez PiS Łukasz Piebiak - były wiceminister sprawiedliwości z czasów kierowania resortem przez Zbigniewa Ziobrę oraz rekomendowany przez Konfederację Łukasz Zawadzki - opolski sędzia związany, podobnie jak Piebiak, ze Stowarzyszeniem Prawnicy dla Polski.

Dariusz Zawistowski to długoletni sędzia SN

Sędzia Zawistowski od 2005 r. orzeka w Izbie Cywilnej Sądu Najwyższego, a w latach 2016–2021 kierował tą Izbą.

Urodził się w 1959 r. w Legnicy. Ukończył studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego, a potem studia podyplomowe z zakresu wymiaru sprawiedliwości na Uniwersytecie Jagiellońskim. Po aplikacji orzekał jako asesor, a następnie sędzia w Sądzie Rejonowym w Jaworze, a potem w Sądzie Rejonowym w Lubinie – w tym ostatnim kierował wydziałem cywilnym. Od 1992 r. był sędzią i przewodniczącym wydziału cywilnego Sądu Wojewódzkiego w Legnicy, a w latach 1997–2005 – sędzią Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu. Stamtąd awansował do SN, gdzie w 2016 r., na mocy postanowienia ówczesnego prezydenta RP Andrzeja Dudy, objął stanowisko prezesa Sądu Najwyższego kierującego Izbą Cywilną.

W latach 2015–2018 Zawistowski był przewodniczącym Krajowej Rady Sądownictwa. Zastąpił na tym stanowisku prof. Romana Hausera, który wówczas zrezygnował z KRS i prezesowania NSA w związku z wyborem go do Trybunału Konstytucyjnego. Trzy osoby wybrane na sędziów TK w październiku 2015 r. przez poprzedni Sejm – w tym Hauser – nie zostały jednak zaprzysiężone przez prezydenta Andrzeja Dudę.

Z dniem 15 stycznia 2018 r. sędzia Zawistowski zrezygnował z tej funkcji w przeddzień wejścia w życie przepisów nowelizacji ustawy o KRS. Decyzja ta została odebrana jako znak protestu przeciwko nowym przepisom o KRS i SN.