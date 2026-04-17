Co skłoniło pana do kandydowania do Krajowej Rady Sądownictwa?

Mimo zawetowania przez prezydenta ustawy przywracającej wybór sędziów do KRS przez samych sędziów, co jest zgodne z regulacją zawartą w konstytucji, to po podjęciu przez Sejm uchwały deklarującej, że uszanuje on wyniki opiniowania kandydatów przez środowisko sędziowskie, pojawiła się realna szansa na wybór pozbawiony cech politycznych. Zapewnia to w niezbędnym zakresie niezależność KRS od władzy politycznej. Istnieje jednocześnie możliwość spełnienia wynikającego z konstytucji wymogu odpowiedniego jej składu, stanowiącego reprezentację wszystkich szczebli sądownictwa powszechnego, administracyjnego, sądów wojskowych i Sądu Najwyższego. W świetle uchwały Sejmu spełnienie tego wymogu zależy wyłącznie od sposobu zaopiniowania kandydatów przez samych sędziów. Zatem to sędziowie mogą zdecydować o wymaganym przez konstytucję składzie KRS, a przez udział w opiniowaniu kandydatów wzmocnić także jej legitymację. Tak wybrana Rada mogłaby rozpocząć proces naprawy sądownictwa znajdującego się w głębokim kryzysie i wypełniać przewidziany w konstytucji obowiązek stania na straży niezawisłości sędziów i niezależności sądów.

Reklama Reklama

Zdobył Pan najwięcej, bo 425 podpisów na liście kandydatów zgłoszonych przez stowarzyszenia sędziowskie. Traktuje pan to jako sukces?

Dziękuję wszystkim sędziom, którzy obdarzyli mnie zaufaniem, popierając moją kandydaturę i oczywiście bardzo doceniam każdy podpis złożony na liście poparcia. Chciałbym jednak podkreślić, że wolą żadnego z kandydatów z tej listy, której przewodnim hasłem jest „Wybierz niezależność!” nie była rywalizacja o zdobycie jak największej liczby podpisów. Naszym podstawowym celem, który udało się w pełni zrealizować, było skuteczne zarejestrowanie wszystkich piętnastu kandydatów. Taki skład gwarantuje możliwość spełnienia konstytucyjnego wymogu pełnej reprezentacji środowiska sędziowskiego w KRS. Dodatkowo umożliwia udział w KRS przedstawicielom wszystkich apelacji, co również jest istotne dla prawidłowej reprezentacji wszystkich sędziów w Radzie.

Rozumiem, że oznacza to akceptację dla procedury ogłoszonej przez marszałka Sejmu.

W tej chwili nie ma innej możliwości dokonania wyboru sędziów do KRS, a jej działanie jest niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania sądownictwa i zapewnienia obywatelom prawa do sądu w możliwie najpełniejszym wymiarze. Koniecznym warunkiem do dokonania wyboru sędziów do KRS na podstawie obowiązujących przepisów jest jednak wykonanie przez Sejm uchwały, o której wspomniałem na wstępie.

Czy tak wybrani sędziowscy członkowie będą mieli niepodważalny mandat do reprezentowania KRS?

Mandat nowo wybranych sędziów do KRS będzie zależał od dwóch zasadniczych czynników: wyboru sędziów na podstawie obowiązujących przepisów, ale przy spełnieniu możliwych obecnie do zrealizowania wymogów konstytucyjnych oraz udziału w opiniowaniu kandydatów odpowiedniej liczby sędziów. Im więcej ich weźmie udział w opiniowaniu kandydatów, tym mocniejsza będzie legitymacja KRS.

Co pan zrobi po wyborze, jeśli prezydent nie zaakceptuje listy sędziów wybranych w ten sposób?

KRS musi zacząć działać niezwłocznie po zakończeniu procedury wyboru sędziów. Wynika to z roli ustrojowej tego organu określonej w konstytucji i realnych potrzeb sądownictwa. W mojej ocenie na tym trzeba się koncentrować, a rozważanie możliwych scenariuszy działań prezydenta wobec KRS jest obecnie bezcelowe. Rada powinna reagować odpowiednio na to, co się rzeczywiście wydarzy przy wykorzystaniu instrumentów, którymi dysponuje jako organ konstytucyjny.

Nie obawia się pan, że będzie funkcjonowała KRS w dwóch składach?

Jeżeli Sejm dokona wyboru sędziów do KRS na podstawie obowiązujących przepisów, to legalna będzie tak wybrana Rada. Wynika to jednoznacznie także z przepisów konstytucji i regulacji ustawowej określającej kadencję członków KRS.

Jeśli wszystko się uda i KRS zacznie działać, a pan znajdzie się w jej składzie, to czym powinna się zająć w pierwszej kolejności?

Moim zdaniem najpilniejsze kwestie to uzupełnienie około tysiąca nieobsadzonych stanowisk sędziowskich, rozpoznanie wniosków sędziów ubiegających się o możliwość dalszego orzekania, co dotyczy wielu doświadczonych sędziów, aktywny udział KRS w tworzeniu przepisów dotyczących funkcjonowania sądownictwa oraz przygotowanie analizy na temat zgodności z konstytucją obowiązujących przepisów dotyczących wszystkich rodzajów sądów, a w szczególności przepisów ustawy o Sądzie Najwyższym.

Jakie zmiany w funkcjonowaniu KRS chciałby pan wprowadzić? Jakie są wręcz konieczne?

KRS musi zacząć wypełniać określony w konstytucji obowiązek stania na straży niezawisłości sędziów i niezależności sądów. Jest to jej podstawowa rola ustrojowa. Przez wiele lat to zadanie nie było realizowane. Konieczne jest także podjęcie działań na rzecz przywrócenia roli samorządu sędziowskiego. Uważam także za niezbędną jak najszerszą współpracę z organami samorządu innych zawodów prawniczych.

Czy coś zmieni się w konkursach na sędziowskie wakaty?

Postępowania nominacyjne powinny mieć wyłącznie konkursowy charakter i stwarzać tym samym możliwość wyboru najlepszych kandydatów przy zastosowaniu obiektywnych i czytelnych dla wszystkich kryteriów oceny. Zdecydowanie większą rolę w dokonywaniu wyboru na te stanowiska powinna odgrywać ocena tych kandydatur przez organy samorządu sędziowskiego. Sposób działania KRS powinien budować zaufanie i gwarantować, że wybór ma charakter wyłącznie merytoryczny. Z tego względu w postępowaniach nominacyjnych nie powinni brać udziału członkowie KRS i chciałbym podkreślić, że deklarują to wszyscy kandydaci z listy wspieranej przez stowarzyszenia sędziowskie.

Posiedzenia KRS będą transmitowane online?

Jest to zupełnie oczywiste. Kwestią do zastanowienia jest wyłącznie to, jakie dodatkowo podejmowane działania mogłyby służyć transparentności działania KRS, w szczególności w przypadku postępowań nominacyjnych. Konieczne jest z pewnością zapewnienie swobodnego dostępu do informacji dziennikarzom i zamieszczanie na bieżąco na stronie internetowej KRS komunikatów dotyczących działalności Rady.