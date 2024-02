Jak pokazuje praktyka orzecznicza SN kwestia ta od ponad czterech lat istnieje we wszystkich izbach. W IOZ zaś sprawa, o której rozmawiamy, to pierwszy przypadek, żeby z powodu statusu sędziów nominowanych z udziałem obecnej KRS nie można było utworzyć składu orzekającego. Nie oznacza to jednak, że nie widzę problemu natury systemowej. W SN obserwuję naturalną wymianę pokoleniową kadry sędziowskiej, na którą nałożył się niestety ,,galimatias prawny” będący pokłosiem nowelizacji ustawy o KRS dokonanej w grudniu 2017 r. W konsekwencji tej nowelizacji dochodzi do tego, iż niektóre orzeczenia wydawane z udziałem sędziów powołanych na stanowiska na wniosek KRS, działającej w nowym kształcie od wiosny 2018 r., są uchylane. Najbardziej cierpią na tym strony, dla których sytuacje te są niejednokrotnie prawdziwym dramatem.

Czy nie jest to dobry czas na rozwiązanie tego problemu?

Problem nominacji sędziowskich dokonanych na wniosek KRS działającej od wiosny 2018 r. należy rozwiązać i to szybko. Uważam, że jedynym pewnym z punktu widzenia prawa rozwiązaniem tej kwestii jest nowelizacja rozdziału VIII konstytucji, zatytułowanego sądy i trybunały. W tym rozdziale należałoby dokonać stosownych korekt w zakresie trybu powołania sędziów, ustroju i funkcjonowania: TK, SN i NSA, jak też np. likwidacji Trybunału Stanu. Uprawnienia tego ostatniego należałoby przekazać SN, który orzekałby w tych sprawach z udziałem ławników wybieranych przez Sejm i Senat. Korekty powinny też objąć ustrój KRS, przekazując jej nadzór nad działalnością administracyjną sądów powszechnych, a także powinny wprowadzać rozstrzygnięcia co do Prokuratury Generalnej.

W ustawie o zmianie konstytucji powinien znaleźć się też przepis o treści: ,,orzeczenia sądów wydane z udziałem sędziego powołanego na stanowisko na wniosek KRS ukształtowanej w trybie określonym przepisami ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o KRS oraz niektórych innych ustaw, z tego tylko powodu nie może być wzruszone w drodze zwykłych i nadzwyczajnych środków zaskarżenia”. To gwarantowałoby stabilizację orzeczeń wydanych przez tych sędziów, tak aby nie można było tych orzeczeń podważyć jedynie z powodu statusu sędziego. Poza tym należałoby w ustawie o zmianie konstytucji wprowadzić rozwiązanie, iż z dniem jej wejścia w życie sędziowie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych stają się sędziami sądów powszechnych. Skutkowałoby to wprowadzeniem jednolitego stanowiska sędziego sądu powszechnego. Prezydent powoływałby na wniosek KRS jedynie na urząd sędziego sądu powszechnego. Natomiast do orzekania w konkretnym sądzie wyznaczałaby takiego sędziego KRS w trybie określonym ustawą, z zagwarantowaniem prawa odwołania się do sądu od takiej decyzji o wyznaczeniu miejsca służbowego.

A czy doraźnym rozwiązaniem problemów w IOZ nie byłoby umożliwienie doboru składów sędziowskich z innych izb SN?