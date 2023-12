Gramatyka: Wykształcenie Hołowni? Jest bardzo inteligentny. Nie ma powodu do wstydu

W rozmowie z RMF FM Michał Gramatyka zapytany został o to, dlaczego ze strony Sejmu zniknęła rubryka dotycząca wykształcenia Szymona Hołowni oraz o to, czy marszałek Sejmu wstydzi się, że nie skończył studiów. - To jeden z najbardziej inteligentnych ludzi, jakich znam. Myślę, że nie ma się czego wstydzić. Nie oceniam ludzi w kontekście wykształcenia - podkreślił poseł Polski 2050.