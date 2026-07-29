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Konrad Kohutek: UOKiK w bankach. Dlaczego to przeszukanie budzi kontrowersje?

Podjęte przez prezesa UOKiK przeszukania w bankach budzą wątpliwości co do zgodności takiego postępowania z zasadą proporcjonalności. Ma ona swoje konstytucyjne podstawy i stanowi mechanizm ochrony przedsiębiorców przed nadmierną lub nieuzasadnioną ingerencją władzy państwowej.

Publikacja: 29.07.2026 05:00

Konrad Kohutek: UOKiK w bankach. Dlaczego to przeszukanie budzi kontrowersje?

Konrad Kohutek: UOKiK w bankach. Dlaczego to przeszukanie budzi kontrowersje?

Foto: Adobe Stock

Konrad Kohutek

Na początku lipca tego roku prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów poinformował, że przeprowadził przeszukania w siedzibie kilku banków oraz w Biurze Informacji Kredytowej (BIK). W ten sposób analizuje, czy stosowane przez wskazane podmioty modele oceny zdolności kredytowej mogą być sprzeczne z zasadami konkurencji.

Formalnie działalność banków nie jest wyłączona z zakresu zastosowania do niej przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (tzw. ustawy antymonopolowej/„u.o.k.k.”), którą w interesie publicznym wdrażać ma prezes UOKiK. Niemniej jednak skorzystanie w danej sprawie z przeszukania, a zatem najbardziej restrykcyjnego środka, budzi wątpliwości, mając na uwadze zarówno okoliczności faktyczne, jak i przede wszystkim obowiązujące regulacje prawne.

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