Na początku lipca tego roku prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów poinformował, że przeprowadził przeszukania w siedzibie kilku banków oraz w Biurze Informacji Kredytowej (BIK). W ten sposób analizuje, czy stosowane przez wskazane podmioty modele oceny zdolności kredytowej mogą być sprzeczne z zasadami konkurencji.

Formalnie działalność banków nie jest wyłączona z zakresu zastosowania do niej przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (tzw. ustawy antymonopolowej/„u.o.k.k.”), którą w interesie publicznym wdrażać ma prezes UOKiK. Niemniej jednak skorzystanie w danej sprawie z przeszukania, a zatem najbardziej restrykcyjnego środka, budzi wątpliwości, mając na uwadze zarówno okoliczności faktyczne, jak i przede wszystkim obowiązujące regulacje prawne.