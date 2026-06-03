W nawiązaniu do opinii p. Mirosława Ochojskiego pt. "CPK ogłasza sukces, a właściciele działek muszą czekać" (która 21 maja ukazała się na rp.pl) w imieniu Centralnego Portu Komunikacyjnego sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie informuję, że tekst ten zawiera szereg nieścisłości i niedopowiedzeń.

Wnioski właścicieli nabywanych działek o wypłatę zaliczek na poczet odszkodowań są na bieżąco procedowane przez naszą spółkę, a pieniądze przelewane na ich konta. Do spółki wpłynęło już ponad 100 wniosków o ich wypłaty, z czego ponad 80 zostało zrealizowanych. Kolejne wnioski cały czas są składane. Wnioskowanie o zaliczki i ich wypłata są możliwe dzięki nowelizacji ustawy o Centralnym Porcie Komunikacyjnym z grudnia 2025 r., o której wspomina autor w publikacji. To jedno z wielu korzystnych dla właścicieli nieruchomości rozwiązań, które wprowadziły w życie nowe przepisy. Prospołeczności ustawy nie trzeba brać w cudzysłów. Należy podkreślić, że gdyby nie przedmiotowa nowelizacja, to wszczęcie postępowań odszkodowawczych i rozpoczęcie procesu pozyskiwania wycen nieruchomości przez wojewodę mogłoby nastąpić dopiero po uzyskaniu przez decyzję lokalizacyjną waloru ostateczności, tj. dopiero po 15 maja 2026 r.