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Dariusz Okolski: Wnioski są procedowane na bieżąco

Błędne jest twierdzenie, że „rygor natychmiastowej wykonalności umożliwił spółce CPK przejmowanie nieruchomości”. Wprost przeciwnie, obowiązek wydania nieruchomości został w tym przypadku uzależniony od zakończenia postępowania odszkodowawczego przez wojewodę.

Publikacja: 03.06.2026 05:00

Dariusz Okolski: Rygor natychmiastowej wykonalności nie umożliwił spółce CPK przejmowanie nieruchomo

Dariusz Okolski: Rygor natychmiastowej wykonalności nie umożliwił spółce CPK przejmowanie nieruchomości

Foto: Adobe Stock

Dariusz Okolski

W nawiązaniu do opinii p. Mirosława Ochojskiego pt. "CPK ogłasza sukces, a właściciele działek muszą czekać" (która 21 maja ukazała się na rp.pl) w imieniu Centralnego Portu Komunikacyjnego sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie informuję, że tekst ten zawiera szereg nieścisłości i niedopowiedzeń.

Wnioski właścicieli nabywanych działek o wypłatę zaliczek na poczet odszkodowań są na bieżąco procedowane przez naszą spółkę, a pieniądze przelewane na ich konta. Do spółki wpłynęło już ponad 100 wniosków o ich wypłaty, z czego ponad 80 zostało zrealizowanych. Kolejne wnioski cały czas są składane. Wnioskowanie o zaliczki i ich wypłata są możliwe dzięki nowelizacji ustawy o Centralnym Porcie Komunikacyjnym z grudnia 2025 r., o której wspomina autor w publikacji. To jedno z wielu korzystnych dla właścicieli nieruchomości rozwiązań, które wprowadziły w życie nowe przepisy. Prospołeczności ustawy nie trzeba brać w cudzysłów. Należy podkreślić, że gdyby nie przedmiotowa nowelizacja, to wszczęcie postępowań odszkodowawczych i rozpoczęcie procesu pozyskiwania wycen nieruchomości przez wojewodę mogłoby nastąpić dopiero po uzyskaniu przez decyzję lokalizacyjną waloru ostateczności, tj. dopiero po 15 maja 2026 r.

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