Anna Nowacka-Isaksson: Seks zawsze dobrowolny

W 2018 r. szwedzki parlament uchwalił nowelizację kodeksu karnego radykalnie zmieniającą definicję gwałtu. Zgodnie z nią obcowanie seksualne bez zgody drugiej osoby to przestępstwo, nawet jeżeli nie towarzyszyły temu przemoc czy groźby lub też ofiara nie znajdowała się w szczególnie wrażliwej sytuacji. Jednocześnie wprowadzono do legislacji nowe przestępstwo – gwałt przez zaniedbanie. Oznacza to, że sprawca nie był świadomy, że druga osoba nie chciała uczestniczyć w akcie seksualnym, choć był w stanie zrozumieć lub powinien był zrozumieć, że istnieje takie ryzyko. Może tu chodzić o sytuację, w której dobrowolny seks na początku stał się nagle niedobrowolny, gdy druga osoba przeszła do „nowego intymnego momentu” nie mając aprobaty partnerki.