Andrzej Gomułowicz: Przewodniczący PKW i „clara non sunt interpretanda”

Bez rzymskiego rodowodu

Bez wątpienia przekonania o rzymskim pochodzeniu tej paremii są bezpodstawne. M. Zieliński stwierdza bardzo dobitnie, że „są po prostu mitem. Na kartach historii prawa rzymskiego nikt dotąd nie natrafił choćby na cień tej paremii”. Wskazuje przy tym na jeszcze jeden bardzo istotny argument, który przemawia przeciw powoływaniu się w procesie interpretacji na maksymę clara non sunt interpretanda. Ten argument ujęty jest następująco: „…paremii tej nie ma wśród 86 paremii umieszczonych na kolumnach budynku Sądu Najwyższego i Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Wybitni warszawscy znawcy prawa rzymskiego zadali sobie wiele trudu, by wyselekcjonować najważniejsze paremie rzymskie nadające się do uświetnienia wystroju tych szacownych gmachów. Autorzy wyboru inskrypcji stwierdzają wprost, że ich ideą było wyszukanie paremii pochodzących bezpośrednio z rzymskich źródeł prawnych lub z późniejszej doktryny prawnej wywodzącej się z prawa rzymskiego. Dodaję przy tym, że przy wyborze paremii starali się również uwzględnić ich obecność w polskiej praktyce i doktrynie prawa. Gdyby paremia clara non sunt interpretanda istniała w rzymskiej rzeczywistości, to musiałaby się znaleźć w pierwszej dziesiątce stosownych paremii”.

Trzy grupy zarzutów

Maciej Zieliński sformułował i uzasadnił wobec paremii clara non sunt interpretanda trzy grupy zarzutów. A mianowicie zarzuty metodologiczne, empiryczne oraz etyczne. Uznał, że jej stosowanie niszczy standardy kultury prawnej, dlatego „paremię tę należy wyłączyć z polskiej kultury prawnej”.

Sugestia, że w odniesieniu do treści uchwały PKW z 30 grudnia 2024 r. mamy do czynienia z sytuacją „rozumienia wprost”, a więc bez intelektualnego wysiłku, bez analiz, bez refleksji – jest oczywiście bezzasadna. Uważam, że bardziej dbać należy o to, by sędziowie dysponowali możliwie największą wiedzą w dziedzinie wykładni i oczywiście możliwie największą sprawnością w jej realizacji, aniżeli rezygnować z przeprowadzenia wykładni, przywołując argument clara non sunt interpretanda. Wykładnia jest zawsze elementem rozumienia i gdy spoglądamy na treść uchwały PKW, to nasuwa się następująca refleksja: to jest absolutne mistrzostwo świata w argumentacji prawniczej – od czegoś, czego nie ma, do obowiązującej normy postępowania. Parafrazując w odniesieniu do tej uchwały wypowiedź ks. Benedykta Chmielowskiego, można powiedzieć bardzo obrazowo: „koń, jaki jest, każdy widzi”.

I jeszcze jedna uwaga. Władysław Rozwadowski uważa, że trudno jest stwierdzić, gdzie należy szukać genezy tej paremii. W jego ocenie „nie można wykluczyć, że sformułowano ją zrazu poza naukami prawnymi, a przeniesiona do niej została na skutek błędnego wyobrażenia o roli wykładni prawa”.

