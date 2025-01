Joanna Parafianowicz: Nie mylić kancelarii z cyrkiem

Reforma w dostępie do zawodów prawniczych i rewolucja, jaką wywołał internet, to prawdopodobnie najsilniejsze czynniki zmian w świecie prawniczym i panujących w nim zwyczajach. W ciągu ledwie dwudziestu lat liczba uprawnionych do wykonywania zawodu adwokata i radcy prawnego wzrosła wielokrotnie i nic nie zapowiada znacznego obniżenia tempa dalszego przyrostu. W istocie dekada wystarczyła zaś aby ogrom prawników przekonał się, że dla popularności warto mówić tak. Niektórzy poszli nawet dalej myląc niekiedy szyld „kancelaria” i charakterystyczne jej reguły z namiotem cyrkowym i popisami godnymi spaceru na linie.