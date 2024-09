Mariusz Rudziński: Niezrozumiana misja fundacji rodzinnych

Podstawą wprowadzenia tej dobrze przyjętej i obiektywnie niezbędnej instytucji był doraźny sojusz środowisk biznesowych, doradczych i rządowych. Co zrobić, aby nie zmarnować sukcesu fundacji rodzinnych – to dziś główny problem do rozstrzygnięcia. I to w tym samym gronie.