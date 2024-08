Chodzi o to, aby aborcja do 12. tygodnia była ścigana wyłącznie na wniosek kobiety, która jej dokonała (sama kobieta nigdy nie jest ścigana). Językiem prawnym oznacza to zamianę trybu publicznoskargowego na wnioskowy” – napisał 22 lipca 2024 r. Roman Giertych i pobudził dyskusję o przerywaniu ciąży. Sejm od dłuższego czasu pracuje nad zmianami w prawie aborcyjnym (druki nr 176, 177, 223, 224). Nie ma jednak zgody co do ostatecznego kształtu nowelizacji, a projekt dekryminalizujący przerwanie ciąży poniósł fiasko w sejmowym głosowaniu.