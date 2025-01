Jak polski biznes chce sobie radzić z deficytem talentów?

Junior czy imigrant

Zdaniem Katarzyny Paczkowskiej, to m.in. efekt widocznego w tym roku (nie tylko w Polsce) spadku wskaźnika niedoboru talentów. W globalnej skali zmalał on do 74 proc. z 75 proc. przed rokiem i był to kolejny spadek od 2023 r., kiedy rekordowa grupa 77 proc. firm narzekała na trudności ze zdobyciem potrzebnych im pracowników. Ekspertka Manpower przypomina też, że wiele firm wdraża programy aktywizujące kobiety na rynku pracy, wspiera je w powrocie po urlopach rodzicielskich oferując też dodatkowe szkolenia lub czasowo zwiększoną elastyczność. Kolejną grupą będącą na celowniku firm poszukujących talentów, są osoby dopiero wchodzące na rynek pracy, dla których organizacje przygotowują dedykowane programy stażowe czy rozwojowe.

Sporo firm – m.in. w przemyśle, rolnictwie, logistyce czy w hotelarstwie i gastronomii - wypełnia też wakaty pracownikami z zagranicy. Potwierdzają to dane ZUS; w listopadzie ub. roku liczba obcokrajowców w rejestrach zakładu po raz pierwszy przekroczyła 1,2 miliona, co oznacza, że od stycznia 2024 r. urosła o 76,7 tys. Połowa tego wzrostu to zasługa pracowników z Ukrainy, którzy są największą grupą cudzoziemców z rejestrach ZUS (dwie trzecie).