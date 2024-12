Dobre maniery ułatwiają pracę i mogą pomóc w karierze

– Wchodząc rano do pracy, wystarczy uśmiechnąć się, miło powitać lub zamienić kilka słów z innymi – twierdzi szefowa Questii, ubolewając, że współcześni pracownicy często nie mówią nawet krótkiego „dzień dobry” czy „cześć”. – Brak powitania i brak wymiany uprzejmości wpływają negatywnie nie tylko na to, w jaki sposób dana osoba będzie postrzegana, ale przede wszystkim na relacje między pracownikami i na atmosferę w biurze – tłumaczy Hanna Dymek-Jara. Natomiast witając się z innymi, pokazujemy, że jesteśmy otwarci na kontakty i chętni do współpracy. Możemy też sprawić, że współpraca w zespole będzie bardziej przyjemna i efektywna.

Ankiety prowadzone przez Questia na portalu LinkedIn dowodzą, że pracownicy i pracodawcy mają też problemy z tzw. dress code’em, czyli z zasadami ubioru w biurze i na spotkaniach biznesowych. Dzisiaj nie są one tak sztywne jak w latach 90. XX wieku, gdy publicyści podśmiewali się z firm audytorskich, które określały wysokość obcasów i dopuszczalne kolory garniturów czy garsonek.

Czego brakuje pokoleniu Z?

Jak wynika z ankiety Questii, w wielu biurach nie ma dziś określonego dress code’u; ponad dwie piąte z setki badanych specjalistów wskazało, że w ich firmie panuje dowolność w ubiorze mężczyzn, a jeszcze więcej (54 proc.) mówiło o dowolności w ubiorze kobiet.

Jednak dowolność rodzi sporo problemów. – Nasze badanie wyraźnie pokazuje, że pracownicy firm ubierają się na tzw. czuja; trudno jest im wybrać między elegancją a swobodą, dlatego często popadają ze skrajności w skrajność, będąc obiektem komentarzy ze strony współpracowników – twierdzi Hanna Dymek-Jara. W ankiecie pojawiły się też głosy, że najczęściej modowe wpadki zdarzają się stażystom, czyli młodym ludziom z pokolenia Z. – Nie wiedzą, że w biurze, jak i w całym środowisku biznesu, obowiązują niepisane oczekiwania dotyczące zachowania – tłumaczy szefowa Questii.

Również z badań prowadzonych na Zachodzie wynika, że to młodzi pracownicy najczęściej mają problemy z biurową etykietą. To jeden z powodów, dla których zetki są tak często krytykowane przez szefów i starszych współpracowników. Według tegorocznego sondażu Resume Builder prawie co trzeci z menedżerów rekrutujących pracowników preferuje starszych kandydatów i – zniechęcony wcześniejszym doświadczeniem – unika tych z pokolenia Z.