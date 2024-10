Wyczekiwanie KPO spowalnia w Polsce robotyzację

Jak podkreśla Jędrzej Kowalczyk, prezes Fanuc Polska (spółki jednego z globalnych potentatów rynku robotów), podczas gdy w ubiegłym roku Polska wracała do poziomu sprzed pandemii, w Europie nastąpił 9 proc. wzrost instalacji robotów przemysłowych – do nowego rekordowego poziomu 92,4 tys. jednostek. Oznacza to pogłębienie dystansu dzielącego nas od liderów robotyzacji, który widać w mierzonym przez IFR wskaźniku tzw. gęstości robotów, czyli ich liczby przypadającej na 10 tys. pracowników. Co prawda w zeszłym roku wzrósł on w Polsce do 78, ale daleko nam do europejskiej (142) czy globalnej średniej (162), nie wspominając o Czechach (207).

Efekt wojny i zamrożenia KPO

Zdaniem prezesa Fanuc Polska za spowolnienie rozwoju robotyzacji w Polsce w ostatnich dwóch latach odpowiadał najpierw wybuch wojny na Ukrainie, a potem oczekiwanie na odblokowanie środków z KPO. – Niestety, obecnie inwestorzy nadal czekają na środki z funduszy KPO, co jest bardzo niebezpieczne, gdyż minęło już wiele miesięcy od tego, gdy zaczęli rozważać lub planować etapy dokonania inwestycji – ocenia Jędrzej Kowalczyk. Według niego wiele firm mylnie traktuje robotyzację jako środek zastępczy dla pracy manualnej, co zwykle nie jest kluczowym aspektem przy zwrocie z inwestycji w robotyzację.

Tymczasem eksperci Forum Automatyki i Robotyki Polskiej (FAiRP), zwracają uwagę, że do inwestycji w roboty przemysłowe skłaniają nie tylko rosnące koszty pracy i niedobór pracowników, ale także wzrost wymagań dotyczących jakości, powtarzalności i czasu produkcji. Potwierdza to tegoroczne badanie firmy Universal Robots (która specjalizuje się w cobotach, czyli robotach współpracujących z ludźmi), które objęło 1200 producentów z Europy i Ameryki Północnej inwestujących w nowe technologie. Jako główne powody wskazali zwiększenie produktywności i poprawę jakości produktów.

Potwierdza to spółka KFA Armatura, która w lutym br. zainstalowała w swym zakładzie na Podkarpaciu nowoczesną linię do produkcji grzejników, automatyzując proces ich obróbki. – Ta inwestycja stanowi kluczowy krok w rozwoju firmy, zapewniając zwiększenie mocy produkcyjnej oraz podniesienie jakości wyrobów – podkreśla Anna Waliczek, specjalistka ds. EB w spółce.

Robot poprawi konkurencyjność

Ignacy Święcicki, kierownik zespołu gospodarki cyfrowej Polskiego Instytutu Ekonomicznego, przypomina, że według przeprowadzonych przez PIE pod koniec 2023 r. badań aż 76 proc. przedsiębiorstw w Polsce uważa, że robotyzacja i automatyzacja pracy mają istotne znaczenie w zachowaniu przewagi konkurencyjnej firmy na rynku. Przy czym wśród dużych firm, które częściej są włączone w globalną konkurencję, takich wskazań było 100 proc. Zdaniem Święcickiego, to m.in. struktura polskiej gospodarki i duży udział firm, które ograniczają się do krajowego rynku, sprawia, że presja na automatyzację i cyfryzację biznesu nie jest u nas tak silna.